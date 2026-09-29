Колко струва една спортна седмица през 2026-та? Цените нарастват, а Multisport остава най-доброто решение

Какви са разходите за спорт на българите през 2026 г.? Нарастват, като всичко останало. По официални данни спортните услуги са поскъпнали с над 12% спрямо средните нива за миналата година, отчитат от НСИ.

А за всеки активен човек точно тези разходи са последното "перо" от личния му бюджет, от което би се лишил. Защото тренировките ни носят здраве, енергия, добро настроение. Съвсем често - и нови приятелства. Онзи час тренировка след работа е безценен, защото е най-добрата ни защита срещу стреса и напрежението. До такава степен, че ако се опитаме да си представим деня си без него, се стресираме още на ниво въображение...Та този час движение разплита възела, който целият ден е стягал.

Добрата спортна седмица обаче почти винаги включва умна комбинация от няколко активности. Фитнес за сила и мускулатура. Йога за гъвкавост, баланс и вътрешна хармония. Плуване за кардио натоварване и мобилност. Може и съвсем различна "колекция" - всеки сам попълва своя график от движения.

Само че всяко ново парче в същия седмичен пъзел идва и със своя цена. И това е напълно обяснимо - зад всеки спортен обект стоят реални разходи за база, поддръжка и квалифицирани специалисти. Актуалните цени дават добра представа за мащаба. Едномесечният абонамент за фитнес верига може да достигне 60,90 евро, а при годишен план месечната цена – 40,90 евро. Единичният йога клас може да струва 11,20 евро, карта за четири посещения – 36,80 евро, а за осем – 69 евро. Искаме и плуване? Едно посещение на басейн може да достигне 8,50 евро, а месечната карта – 119 евро. Така спортният календар постепенно разтяга и бюджета ни – разнообразието прави разходите по-сериозни.

Добрата спортна седмица изисква умна комбинация от няколко активности

За радост има познато и доказано решение: картите MultiSport. С една карта човек може да разпредели любимите си активности през седмицата. И да ходи на различни места, в различни градове: в мрежата на MultiSport има над 1000 спортни и релакс обекта и над 500 активности в страната. Към тях и над 200 места с допълнителни отстъпки. Работодателите също получават изключителна гъвкавост за социалните придобивки на служителите си - MultiSport е различен за всеки служител и именно това го прави универсално решение. Това важи и за големи, и за малки компании – малките бизнеси дори с трима служители могат да използват MultiSport за екипа си. (Повече информация – тук.)

И може би точно тук е най-важната равносметка за 2026 г. Спортът поскъпва, но стойността му за нас не намалява - напротив. Навикът да се движим е една от онези инвестиции, които с времето дават най-голяма възвръщаемост. За компаниите, които тепърва търсят подобно решение за екипа си, следващата стъпка може да бъде съвсем практична – индивидуална оферта за MultiSport може да се получи чрез изпращане на запитване в сайта на компанията.

И да дадат на служителите си онова здраве и енергия, което заслужават.