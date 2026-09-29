Кабинетът "Радев":

Послушен ли ще бъде като президент: Отговорът от Андрей Гюров

29 септември 2026, 8:28 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Послушен ли ще бъде като президент: Отговорът от Андрей Гюров

Държавата да работи за гражданите, а не гражданите да работят за държавата. Един президент трябва да показва, че има собствено мнение и да бъде близо до гражданите. Такива цели си постави кандидатът за президент и бивш служебен министър-председател Андрей Гюров в ефира на bTV. Още: Андрей Гюров пред Actualno: Хората са объркани към кой съюз принадлежим (ВИДЕО)

Чака избирателите на ГЕРБ

За него основният опонент на предстоящите президентски избори е настоящият държавен глава Илияна Йотова.

Андрей Гюров сподели още, че е работил с Йотова професионално. "Това, което ме амбицира е, че хората имат надежда и че виждат позитивна посока и възможност за позитивно развитие на държавата", мотивира се той защо се кандидатира за президент. 

За пореден път той увери, че няма да се ръководи от партийни централи и да слуша политиците. "И днес като се срещаме с хората, те ми благодарят, че като служебен министър-председател държавата показа, че може да се грижи за хората", коментира Гюров. Според него държавата може да работи тогава, когато е с надпартийни интереси и когато има решени резултати в полза на хората.

Той заяви, че очаква подкрепа като кандидат-президент от избирателите на ГЕРБ.

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Андрей Гюров очаква българските граждани да го разпознаят като правилния кандидат за президент, като обеща, че ще води проевропейска политика и такава ще е позицията му като президент. 

Бившият служебен премиер и кандидат за президент коментира и войната в Украйна, като заяви, че България трябва да седне на масата на преговорите и войната да се реши на принципа на дипломацията. 

За войната в Иран, Гюров заяви, че всякакви действия, които ограничават заплахите за света, са правилни, но има различни начини, по които може да се подходи. Трябва да се засили санкционният режим и да се стигне до споразумение за ограничаване ядрената програма на Иран без външна намеса, настоя той. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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