Slipknot обявиха грандиозно стадионно турне: Започват от "Уембли"

Групата Slipknot обяви световно стадионно турне за 2027 г. с Marilyn Manson и Bring Me The Horizon, съобщи "Far Out Magazine". Турнето ще премине през Великобритания, Северна Америка и Латинска Америка и ще стартира на 3 юли 2027 г. на стадион "Уембли" в Лондон. Това ще бъде единственото хедлайн шоу на групата в Европа, като негови специални гости ще бъдат Marilyn Manson, Lorna Shore и Hatebreed.

Северноамериканската част е насрочена да започне на 16 юли в Nationals Park във Вашингтон, където Bring Me The Horizon ще бъдат специален гост, заедно с Acid Bath, Motionless in White и Lorna Shore.

През юли турнето ще премине през Куинс, Монреал, Торонто, Чикаго, Хърши и Бостън, а през август ще посети Нешвил, Хюстън, Комърс Сити, Ингълуд, Сан Франциско и Финикс. За латиноамериканската част Slipknot отново ще се събере с Marilyn Manson и Hatebreed, като първият концерт ще бъде на 4 септември в Сао Пауло. Групата ще изнесе стадионни концерти и в Буенос Айрес, Сантяго, Лима и Богота.

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Въпреки че официалната продажба на билети ще започне на 2 октомври в 10:00 ч. местно време, предшествана от предварителна продажба на 29 септември, на 28 септември на стадион "Уембли" ще се проведе специално събитие за фенове. Билети ще се продават директно от касите на стадиона, а първите 500 купувачи ще получат специален възпоменателен плакат. На място ще може да бъде закупена и лимитирана серия артикули, предава БГНЕС.

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