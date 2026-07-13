Смърт сред екипажа на кораб под международен флаг в Одеса след руска атака (ВИДЕО)

Трима членове на екипажа на кораб за превоз на торове под флага на Того са загинали, а други петима са ранени при руска атака срещу пристанищната инфраструктура в област Одеса, съобщи администрацията на региона на 13 юли. „В резултат на вражески обстрел в Одеска област пристанищната инфраструктура беше повредена. Избухна пожар на закотвен търговски кораб под флага на Република Того, превозващ минерални торове. Според предварителна информация трима членове на екипажа са загинали, а други петима са ранени. Те получават цялата необходима медицинска помощ“, заяви началникът на местните власти Олех Кипер.

Руско признание за атака срещу пристанища в Одеска област

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли удар и са унищожили „обекти от пристанищната инфраструктура в Черноморск, област Одеса, използвани за разтоварване и съхранение на военни товари, гориво и смазочни материали“.

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Украинските военновъздушни сили потвърдиха последващ въздушен удар в област Одеса тази сутрин. Четирима души са били ранени при руската атака, съобщиха от областната администрация, говорейки за нападение срещу автобусно депо и санаториум.

„В резултат на обстрела на едно от автобусните депа шест автобуса се възпламениха. Още 11 автобуса и шест леки автомобила бяха повредени. Увредена беше и част от санаториум. Според предварителни данни четирима души са били ранени при атаката - двама в автобусното депо и двама в санаториума. Всички съответни служби са на място. Продължават дейностите по разчистване“, заяви Олех Кипер.

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