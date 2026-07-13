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Наградените филми на 6-ия Международен документален "Родопи Филм Фест" (RIFE) 2026 г.

13 юли 2026, 13:03 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Алекс Александрова-Спейди
Наградените филми на 6-ия Международен документален "Родопи Филм Фест" (RIFE) 2026 г.

На 12 юли в град Смолян, по време на официалната церемония по закриването, бяха връчени наградите на 6-ия Международен документален "Родопи Филм Фест" (RIFE) 2026 г.

Голямата награда тази година спечели филмът "Минало продължително в бъдеще време" / "Past Future Continuous" на Фирузе Хосровани и Мортеза Ахмадванд (Иран/Норвегия/Италия, 2025) – оригинален и визуално дързък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето и идентичността.

Тази година от 9 до 12 юли, в програмата бяха представени 50 филма от цял свят. Международно жури в състав: Боряна Пунчева (България), Даниел Кьотер (Германия), Елене Микаберидзе (Грузия), Керем Сойълмаз (Турция), Лиза Боева (България), Витезслав Хованец (Чехия) - определи носителите на наградите в конкурсните категории от състезателната селекция, включваща 20 късометражни, 5 среднометражни и 13 пълнометражни документални филми.

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В пълнометражния конкурс международното жури присъди наградата за най-добър филм на "Минало продължително в бъдеще време" / "Past Future Continuous" на Фирузе Хосровани и Мортеза Ахмадванд (Иран/Норвегия/Италия, 2025).

В същата категория журито присъди награда за най-добра режисура на филма "Риба прелетя над главите ни" / "And the Fish Fly Above Our Heads" (Ливан, 2025) на Дима Ел-Хор.

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Почетен диплом бе присъден на филма "Пророчески сън" / "Masayume" (Япония, 2026) на Нао Йошигай.

Още един почетен диплом бе присъден за филма "Прах от звездите" / "Stardust" (Германия, 2025) на Нилс Ебервайн.

Международното жури присъди наградата за най-добър среднометражен филм на: "Галина Василиевна е против" / "Galina Vasilievna VS." (Руска федерация, 2025) на режисьора Егор Гаврилин. За този дълбоко човешки и дълбоко трогателен кинематографичен портрет на възрастна жена, която сама се изправя срещу сивотата, несправедливостта и страха. С тиха смелост, остроумие и достойнство тя продължава своя привидно безполезен протест по улиците на Екатеринбург.

Почетен диплом бе присъден на филма "Общински съветник" /
"Municipal Councilor" (България, 2026) на режисьорите Адела Пеева и Антоний Дончев.

В късометражния конкурс призът бе присъден на: "Граница" / "Border" (Естония, 2025) на режисьора Саша Шпроцер. Нациите и границите ни разделят, но наистина ли определят кои сме? В това пътешествие за принадлежност и идентичност ние никога не виждаме лицето на главната героиня до последния момент, но въпреки това я усещаме отблизо.

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Заради уверения си режисьорски глас и смелото си изследване на болезнените тишини в семейство, несвикнало да се изправя пред трудни истини, наградата за най-добър режисьор в конкурса за късометражен филм отива при "Скръбен спомен" / "Sorrowful Memory" (Мексико, 2025) на Жорж Енрике Гонзалес Венегас.

Почетен диплом в категорията, бе присъден на филмa "Инга"/ "Inga" (Полша, 2025) на режисьора Кшищоф Копчински.

Специалната награда за най-добър документален филм на МС ТОНСТУДИО – Офенбах се присъжда на филма: "Прах от звезди" / "Stardust" (Германия, 2025) на Нилс Ебервайн.

Почетен диплом бе присъден на филмите: "За няколко бучки сирене" / "A few chunks of cheese" (България, 2026) на Никола Бошнаков.

Наградата за най-добър късометражен филм се присъди на "Всъщност не исках да остана дълго" / "Actually, I Didn’t Want To Stay Long" (Германия, 2025) на Андреас Грюцнер.

Специален диплом получи "Естествен филм" / "Natural Film" (България, 2026) на режисьорката Калина Николова.

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Смолян фестивали филми Родопи Филм Фест
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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