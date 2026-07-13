Учени направиха неочаквано разкритие за климата на Земята в древността

Резултатите от ново проучване показват, че по време на древните горещи периоди температурите всъщност са били много по-ниски, отколкото се е смятало досега.

Откритие за климата на Земята в древността

Земният климат има вградени естествени "спирачки", които работят усилено от стотици милиони години, предотвратявайки драстичните колебания на температурата на планетата, както учените са смятали преди. Но ново проучване показва, че по време на тези древни горещи периоди температурата на планетата всъщност е била много по-ниска, отколкото се е смятало досега, пише Earth.com.

Резултатите са особено тревожни, защото предполагат, че неконтролираното антропогенно затопляне може да доведе до безпрецедентни колебания в климата на Земята. Изследването, проведено от екип от Университета в Лийдс, използва нов метод за измерване, за да реконструира температурата на Земята през фанерозойската ера, която обхваща периода от около 540 милиона години до наши дни.

Предишни проучвания са изчислили, че температурата на планетата през определени геоложки периоди е била с 20°C по-висока от прединдустриалните нива. Освен това се е смятало, че в някои ранни епохи, когато са се появили първите животни, температурите може да са били с до 30°C по-високи. Според учените тези цифри рисуват картина на планета, способна да издържа на екстремни горещини.

Но сега ново проучване показва съвсем различна картина: данните сочат към естествени стабилизиращи процеси, които са поддържали температурата на планетата в по-тесни граници през геоложкото време.

Според учените, подобни процеси са дали на биосферата на Земята пространство за еволюция, вместо многократно да я тласкат към катастрофални крайности. По този начин учените са стигнали до заключението, че в миналото нашата планета е преживявала екстремни температури, които са били най-много с 10°C по-високи от прединдустриалните температури. Това все още е по-висока стойност от насроящите температури, но с цели 10–20°C по-хладно, отколкото се смяташе преди.

Според водещия автор на изследването, Донгю Женг от Технологичния университет в Ченгду, резултатите предоставят много по-подробна картина на миналите глобални температури, отколкото позволяваха предишните методи.

Проучването също така предполага, че дългосрочната климатична чувствителност на Земята може да е по-ниска от някои скорошни оценки. Резултатите показват, че температурата на Земята е била строго регулирана в миналото, но антропогенното затопляне с 10°C може да доведе до температури, каквито планетата никога преди не е виждала.

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Междувременно учените предупреждават, че повтарящите се горещи вълни са ясен знак за глобалното затопляне. Те предупреждават, че подобни явления ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

Климатолози бият тревога за предстоящи екстремни климатични явления, които ще променят завинаги живота на Земята. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от рядко климатично явление „супер Ел Ниньо “, което може да започне още в края на 2026 г. или дори по-рано и да причини екстремни метеорологични промени по целия свят. Ел Ниньо е периодично климатично явление в екваториалната част на Тихия океан, по време на което повърхностните води се затоплят необичайно, съобщава изданието unilad.

Според Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) вероятността за развитие на Ел Ниньо до юли 2026 г. е около 80%.

Експертите отбелязват, че „супер Ел Ниньо“ се случва, когато температурите на повърхността на Тихия океан значително надвишават нормалните, влияейки върху глобалните метеорологични системи. Това може да доведе както до екстремни горещини, така и до тежки зимни бури.

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