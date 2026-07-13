Хърватия губи битката за туристи в Средиземноморския регион

След като премиерът Андрей Пленкович наскоро заяви, че Хърватия достига своите граници по отношение на броя на туристическите пристигания и нощувки, икономическият анализатор Дамир Новотни предупреждава, че очакваме повече от туризма, отколкото той може да предостави, и че Хърватия губи туристическата битка в Средиземно море поради остаряла и недостатъчно качествена оферта, предаде хърватската "Индекс", позовавайки се на N1.

Хърватия губи битката в Средиземно море

Новотни посочва, че множество стратегически документи са посочили проблеми, но стратегиите не са били приложени. „Хърватските политици и обществеността очакват от туризма повече, отколкото той може да им осигури. Това вече не е възможно.“

„Промените в потребителското поведение, изменението на климата и инфлацията промениха картината на туристическото търсене“, каза Новотни. Той добавя, че повечето дългосрочни гости, като германци и словенци, са се привързали към собствените си имоти, докато предлагането на други туристически услуги е под въпрос.

„Виждаме експлозия в настаняването в домакинствата и това не е достатъчно добре. Ако сравним хърватското туристическо предложение с това на Гърция, където преобладават малки семейни хотели, които бързо се адаптират към промените, а подобно е и в Италия и Испания, разбираме защо изоставаме.“

„Португалия е добър пример, защото отдавна е избрала по-високо ниво на туризъм. Хърватия губи битката в Средиземно море в контекста на туристическото предлагане“, смята анализаторът.

Възможности и проблеми пред Хърватия

Според него, Хърватия не разполага с качествени хотелски капацитети с курортни предложения, както и със събития, които биха привлекли гости, чийто единствен мотив не е да останат на плажа. „Хърватия има голям потенциал по отношение на културното наследство, но ние не го използваме“, подчертава той. ОЩЕ: Ако сте на почивка в Гърция: Ето кога е стартът на летните намаления