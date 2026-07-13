Учени: Извънземните биха могли да живеят на тези планети

Нови изследвания показват, че светове, които изглеждат необитаеми, всъщност може да имат условия, които биха могли да поддържат живот на извънземни цивилизации.

Ново открие на учените за евентуалното местообитание на извънземните

В нашата галактика е открита голяма популация от скалисти планети, малко по-големи от Земята, но те винаги са обърнати към звездата си само с едната страна. Следователно, от едната страна на планетата има вечен горещ ден, а от другата - вечна студена нощ. Смята се, че такива планети не могат да бъдат подходящи за живот. Но ново проучване, публикувано в списание Nature Communications, показва дали това е така, пише Phys.

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Според учените, такива планети често имат еднаква скорост на въртене около собствената си ос и скоростта си около звездата. Това води до факта, че едната страна на планетата винаги е обърната към звездата, подобно на Луната към Земята. В същото време температурата на такива планети се различава значително между двете полукълба. От нощната страна температурата може да достигне почти абсолютната нула (минус 273 градуса по Целзий), а от дневната - 700-1700 градуса по Целзий. Това означава, че подобни условия са твърде сурови за съществуването на живот. Но учените смятат, че подобни светове може да са подходящи за живот, тъй като конфигурацията на планетата „вечна нощ - вечен ден“ може да помогне за поддържането на умерени температурни условия на локално ниво поради разпределението на топлината.

Учените създали модел на такава планета и изследвали какво се случва вътре в нея, и по-точно как топлинният дисбаланс влияе на мантията, скалистия слой, разположен между кората и ядрото на планетата. Проучването показва как разликата в температурата влияе на конвекцията (топлопренос) във вътрешността на планетата.

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За разлика от атмосферните или океанските системи, където доминират силите на Кориолис и гравитационното привличане, в скалистите планети конвекцията в мантията се задвижва предимно от разликите в температурата и плътността, особено във вътрешността им.

Учените са открили, че в мантията горещият материал се издига от дневната страна, пътува по повърхността, охлажда се и потъва обратно към нощната страна, преди да се върне. Този модел предполага, че някои скалисти планети може да имат локални геотермални условия, благоприятни за живот, особено в умерените средни ширини.

Учените също така смятат, че подобен пренос на топлина в полукълбите може да повлияе на течното ядро ​​на планетата, евентуално създавайки магнитни полета, които играят важна роля в защитата на живота от космическа радиация.

Наскоро ученият от НАСА д-р Дейвид Гринспун заяви, че е напълно възможно да съществува извънземен живот в нашата слънчева система, включително на планетата джудже Церера. Това съобщава вестник „Мирър“.

Според изследователя, Церера, най-малката известна планета джудже в Слънчевата система, може да съдържа течна вода, създавайки условия, благоприятни за живот. Гринспун подчерта, че като част от последните проучвания космическият апарат е открил няколко интересни характеристики на планетата, които показват евентуално наличие на вода.

„Забелязахме ярко бяло проблясване в кратера, което вероятно е солни отлагания. Солните отлагания показват, че някога там е имало вода. Това предполага, че Церера може да е била воден свят в миналото и все още може да има течна вода вътре в нея“, казва ученият.

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