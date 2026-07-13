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Риск от наводнения в Добруджа: Румънските синоптици с предупреждения за реките

13 юли 2026, 13:18 часа 401 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Риск от наводнения в Добруджа: Румънските синоптици с предупреждения за реките

Националният институт по хидрология и управление на водите на Румъния (INHGA) издаде предупреждение за наводнения от жълт код за шест окръга, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Предупреждението е валидно до вторник. Според специализираната прогноза в резултат на прогнозираните валежи и разпространение на валежите, могат да възникнат значителни течове по склонове, потоци и реки, внезапни наводнения, повишаване на дебита и нивата.

Оценените хидрологични явления също са насочени към реките в Северна Добруджа, в рамките на окръзите Констанца и Тулча.

Жълт код и в Южна Добруджа

Припомняме, че българският Национален институт по метеорология и хидрология също издаде жълт код за обилни валежи и гръмотевици за област Добрич и части от област Варна, става ясно от прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по отношение на опасните явления за днес. В тези области от страната се очакват интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки. Очаквани количества за денонощието до 25-30 mm. Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно.

При жалт код за обилни валежи синоптиците предупреждават за възможност от локални наводнения, но малко наброй и призовават за прекъсване на дейности на открито. ОЩЕ: Внимание - жълт код за дъжд и гръмотевици: Ето кои области са засегнати

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Румъния Валежи жълт код наводнения Добруджа преливащи реки
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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