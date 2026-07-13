Обрат на "Герена": Основен футболист на Левски се завръща по-рано от очакваното

На "Герена" получиха добра новина относно възстановяването н на един от основните футболисти на тима Мазир Сула. Халфът се възстановява по-бързо от предварителните очаквания и има реални шансове скоро отново да бъде на разположение на Левски.

Мазир Сула изпреварва графика след операцията и прави ключова стъпка към състава на Хулио Веласкес

Сула пропусна първия двубой срещу Борац Баня Лука от квалификациите на европейските клубни турнири, след като претърпя операция от херния. Според информация на "Мач Телеграф" възстановителният му процес върви отлично, а напредъкът му дори изпреварва първоначалния план. Полузащитникът ще направи важна крачка към завръщането си, като още днес се очаква да започне занимания с топка. Това е един от ключовите етапи преди постепенното му включване към пълноценни тренировки с отбора.

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В "синия" лагер се надяват Сула да бъде готов за участие във втория квалификационен кръг на европейските турнири, ако Левски успее да преодолее състава на Борац Баня Лука. При първия мач срещу босненския шампион Хулио Веласкес трябваше да се справя с редица кадрови проблеми. Освен Сула извън групата останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков и Карл Фабиен. За реванша най-големи са шансовете да се завърне Кирилов, докато останалите продължават възстановяването си.

Въпреки множеството отсъстващи, на "Герена" са оптимисти, че Сула скоро ще се върне към нормален тренировъчен ритъм и ще се превърне отново във важна опция за Веласкес в предстоящите решаващи срещи.

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