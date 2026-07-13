Хари Кейн преди 1/2-финала с Аржентина: Показахме голямо желание да играем за тази емблема!

Английският нападател Хари Кейн коментира представянето на отбора на Световното първенство по футбол. „Трите лъва” се класираха за полуфиналите на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, където ще срещнат действащия шампион – Аржентина. Островитяните достигнаха до тази фаза на надпреварата, след като в предишния двубой победиха представителния тим на Норвегия с 2:1.

„Нуждаем се от още по-голям тласък”

„Влизаме във фазата на полуфиналите и финала. Предстоят ни големи дни. Остава ни малко повече от седмица в турнира. Заедно сме от шест седмици и показахме голямото желание, което имаме, да играем за тази емблема. През последната седмица се нуждаем от още по-голям тласък”.

„В крайна сметка сме на полуфиналите на Световното първенство, а това не винаги е било така за този отбор, така че трябва да се насладим“, цитира АП думите на играча.

На 15 юли Англия ще се изправи срещу Аржентина на полуфиналите на Световното първенство.

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