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Огромният пожар в гората Фонтенбло бързо се приближава към Париж

13 юли 2026, 12:37 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромният пожар в гората Фонтенбло бързо се приближава към Париж

Огромен пожар бушува в историческата гора Фонтенбло, южно от Париж, който бе определен от властите като "безпрецедентен по мащаб". Евакуирани са жилищни квартали и е нарушено разписанието на влаковете и движението на автомобилите по магистралите, предаде Асошиейтед прес. Гората е разположена на около 60 км от френската столица, а в района се намира и дворецът "Фонтенбло", любим на Наполеон Бонапарт и популярна туристическа дестинация.

Рано сутринта днес властите съобщиха, че пожарът бързо се е разпространил на 800 хектара и продължава да се разраства.

За потушаването на огъня са използвани два самолета за изливане на вода, както и стотици пожарни, съобщи пред общественото радио "Франс Енфо" говорителят на регионалната пожарна служба Пол Лорен. 

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Снощи огънят наруши движението на влаковете от и към оживената жп гара "Гар дьо Лион", а участък от натоварената магистрала А6 бе затворен.

Франция преживява пика на третата гореща вълна за това лято, като температурите надхвърлиха 40 градуса по Целзий в западните и централните райони на страната, а в Париж термометрите показаха 37 градуса.

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Париж Горски пожари Франция горски пожар
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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