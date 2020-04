Тpъмп влезе в спирала от безумия

След време всички действия на Доналд Тръмп по отношение на коронавируса ще се изучават в учебниците - на онзи принцип, на който историческата хроника предлага справки за действията на Нерон и Калигула. Разликата ще е в услужливия припомнящ всичко Туитър (Twitter).

1) Първо, от три месеца Тръмп повтаряше, че коронавирусът е като обикновен грип и по-скоро върлува като фалшива новина, отколкото като реална опасност. 2) После, когато Европа пламна, Тръмп реши да проведе експеримент със собственото си население; забави изолацията, отказа се от куп карантинни мерки, предприе серия от хазартни ходове , чиято цел бе съвсем ясна - да запази борсите и да рискува живота на възрастните и хронично болните - нещо, което никой европейски лидер не направи. Впрочем, Тръмп успя и в двете - индексите на Dow Jones и S&P 500 стоят сравнително стабилни на фона на рецесията, докато през това време Америка съвсем бързо се превърна в глобален лидер по жертви и заразени - загиналите с COVID-19 са вече близо 50 000 . 3) После, въпреки че Световната здравна организация е финансирана най-вече от Америка, се оказа - поне в неговото съзнание - че тя има прокитайска ориентация и не е обявила достатъчно рано какво представлява коронавируса, проваляйки се в това да предпази света и СAЩ от него. Предупрежденията на организацията иначе започнаха от януари, а амeриканското разузнаване знае за вируса още от миналата година. Тоест, докато СЗО твърдеше, че коронавирусът не е обикновен грип, Тръмп твърдеше, че е обикновен грип, с което по някакъв начин СЗО предаде САЩ и подкрепи Китай. 4) Финалният акорд: Тръмп обяви, че ще спре да допуска имигранти в САЩ, за да защити работните места на американците. Сякаш никога не е било ясно, че част от причините за икономическа мощ на САЩ е да привлича хора от цял свят и да заселва по ниските етажи на икономиката с огромни и готови на бачкаторски труд маси от имигранти, а по свръхвисоките етажи колекция от най-добрите световни умове, потърсили максимума на реализацията си в Америка.Комедиятанавремето пророкува победата на Тръмп, в онези месеци, в които на кандидатурата му се гледаше по-скоро като на смешен и зрелищен опит, отколкото на реална възможност. А любимият им прийом бе да покажат тълпа от хора, пред които някой се провиква - "They took are jobs!" (Те отнеха работата ни), докато фразата постепенно заразява всеки следващ и внезапно целият площад започва да крещи как имигрантите са отнели работата им. С всяко следващо повторение на фразата, самите думи започват да се размиват и да приличат на нещо средно между кудкудякане и онова, което е приличало на раждането на езика в пещерите. За финал цялото нещо бе заменено от петел, който да кукурига фразата вместо всички останали. Бяха прави - особено за ролята на петела.