Щастие по четири: Нора Шопова посрещна второто си дете (СНИМКИ)

Едно от най-популярните лица на българската мода сподели за вълнуващо събитие, което бързо трогна всички в шоубизнес средите. Нора Шопова – първата българка, украсила корица на престижното списание "Vogue" – посрещна второто си дете. Щастливата новина съобщи самата тя в профила си в Instagram, където разкри и красивото име на новороденото си момиченце – Магдалена. Дъщеричката ѝ се е появила на бял свят на 5 юни, носейки огромна радост на семейството. Нора Шопова не скри вълнението си и благодари за щастието да има "великолепна четворка" у дома.

"Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5-ти юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност.", сподели Нора в социалните мрежи.

Трогателно посрещане у дома

В края на миналата седмица малката принцеса е била посрещната от своя по-голям брат Вихрен у дома, който вече гордо влиза в новата си роля на батко.

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Нора сподели серия от изключително емоционални и топли кадри, които улавят първите мигове на Магдалена в дома на семейството. Освен трогателните детайли като ръчичките на двете деца, както и бебешките крачета и първите играчки, вниманието ни спира на изненада от големия брат Вихрен, облечен в огромен костюм на динозавър.

Новината бързо достигна до популярни български личности, колеги и приятели на семейството, които отправиха добрите си пожелания към Нора Шопова. Сред тези, които я поздравиха сърдечно бяха Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова, Ирина Тенчева, Ая Минкова, Александър Сано и Коко Кръстев.

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