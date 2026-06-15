Взрив на гръцка сватба: Динамит откъсна ръката на 56-годишен мъж

Взрив е станал на сватбено тържество на остров Калимнос в Гърция и е причинил смъртта на 56-годишен мъж, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в събота, когато динамит се взривил в ръцете на 56-годишен мъж и откъснал ръката му. Полицията съобщи, че инцидентът е станал в района на Агии Апостоли по време на събитието, когато динамитът е детонирал.

Опитали се да му помогнат

Спешна медицинска помощ е транспортирала мъжа до болница, но той е починал малко след пристигането си, съобщиха властите.

Полицията разследва обстоятелствата около експлозията.

Други подобни случаи в Гърция

Припомняме, че през април 12-годишно момче получи сериозно нараняване на ръката си, след като е запалило фойерверка, която е избухнала пред църква в Мениди, Западна Атика. Инцидентът е станал пред църквата „Свети Власиос“ на православния Великден в Гърция.

Малолетният е получил частично откъсване на единия си пръст и е бил откаран в Детската болница „Света София“, за да бъде опериран.

Междувременно полицейското управление в Ахарнес проведе разследване, за да се установи как непълнолетният се е сдобил с фойерверка.

По време на великденските тържества, продължаващата употреба на фойерверки, сигнални ракети и импровизирани пиротехнически средства, въпреки предупрежденията на властите, продължава да дава жертви всяка година. ОЩЕ: Великденски фойерверки откъснаха наполовина пръста на 12-годишно момче