Война на дронове: Какви тактики използват Русия и Украйна

Украйна има сериозен проблем да си осигури достатъчно войници, но с дроновете постига големи успехи – внедрява иновации, и то бързо, казва експерт. Пред Втора германска телевизия ZDF военният експерт Фабиан Хинц отбелязва, че наскоро украински морски дрон за първи път е успял да свали два руски хеликоптера – а това показва недвусмислено колко важни са станали дроновете в хода на войната в Украйна. Чрез различни дронове, които носят ракети въздух-въздух или земя-въздух, както и с помощта на морски дронове противниците във войната се опитват да изненадат врага си по всякакъв начин.

Украйна отстрелва близо 90% от "Шахед"

Становището на Фабиан Хинц е, че Русия изпробва различни варианти на иранските дронове „Шахед“, но Украйна „доста добре успява да ги открива и отстрелва“. Военнияте експерт казва, че по официални данни, които според него до голяма степен отговарят на реалността, Украйна успява да свали почти 90% от тези дронове.

Същевременно той отбелязва пред ZDF, че при нападенията си с дронове „Шахед“ Русия променя височината и скоростта им, а паралелно с това редовно използва и дронове-примамки, които носят съвсем малко количество експлозив, но подвеждат противниковите системи за разкриване с това, че приличат на бойните дронове „Шахед“. „Тази тактика доведе дотам, че броят на „Шахедите“, които успяват да преминат през украинската противовъздушна отбрана, е нараснал през последните седмици“, казва експертът.

"Украинците се справят добре"

Хинц посочва, че при отбраната срещу други видове дронове украинските части се представят добре. Така например някои украински войници са специално обучени да свалят с помощта на ловни пушки руските дронове FPV (First Person View) - това са варианти на дрон, при който самолетът може да се управлява дистанционно от пилота, като се използва технология на камерата. „На пръв поглед отстрелването им с ловни пушки звучи примитивно, но всъщност работи сравнително ефективно. Правят се и опити за прехващане на дронове с други дронове, което обаче е по-сложно“, казва Хинц.

Пред германската обществено-правна медия военният експерт обяснява, че за защитата от дронове решаващо е откриването на атакуващите апарати. А тъй като за целта би било нужно максимално голямо радарно покритие, чието осигуряване е скъпо и сложно, Украйна проявява изобретателност в това отношение. „Украинците например са разработили акустична идентификационна система, за която могат да се използват сравнително евтини микрофони, чрез които се засичат издаваните от „Шахед“ класически звуци на мотор – така те научават къде приблизително се намира дронът.“

Освен това Украйна успява все по-добре да смущава радиовръзките на противниковите дронове. Русия, разбира се, може бързо да ги пренастрои. Това е един вид „игра на котка и мишка“ в сферата на иновациите, но Украйна постига добър напредък. Междувременно голямата част от използваните във войната системи са украинско производство.

A Ukrainian drone takes down 3 Russian Mavic drones using a shotgun, then fires at a Russian combatant and finishes them off with a grenade. pic.twitter.com/PhonmbYyDA