Грозни сцени в Бургас: Бивши волейболни национали се сбиха на плажа (ВИДЕО)

Грозна сцена се е разигра в Бургас, където се провеждат финалите на държавното първенство по плажен волейбол. В събота, на 15 август, там се разви конфликт, който ескалира и е доведе до дисквалификацията на бившите национали на България Валентин и Георги Братоеви. Във въпросния конфликт участва и Калоян Вълчинов. За ситуацията е изпратен доклад до Дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол.

Георги и Валентин Братоеви са дисквалифицирани

В събота в мач от първенството една срещу друга се изправиха двойките Калоян Вълчинов/Денис Карягин и Валентин Братоев/Константин Митев. Конфликтът се разигра след края на срещата. Братоев и Митев спечелиха с 2:1 (21:16, 12:21, 15:11), като конфликтът ескалира точно след края на мача. Георги Братоев се насочи към Вълчинов, но накрая блъсна Карягин в гърдите. След това се намесиха длъжностни лица, които спряха ескалацията на напрежението. Най-големи са последствията за Георги и Валентин Братоеви, които са дисквалифицирани от държавното първенство.

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Изпратен е доклад до Дисциплинарната комисия

За Георги Братоев това няма особено значение, тъй като той вече беше отпаднал от надпреварата, когато се разви случката. Но при Валентин Братоев положението е различно. Неговият партньор Константин Митев остава сам след дисквалифицирането. Той също не може да продължи участието си, тъй като двойката е непълна. За конфликта е изготвен доклад, който е изпратен до Дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. От комисията ще преценят дали е необходимо да се наложат допълнителни санкции.

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