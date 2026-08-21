ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 21.08.2026

Последният работен ден от седмицата е изпълнен с множество любопитни спортни събития. Безспорно най-интересното от тях е стартът на женския национален отбор на България по волейбол на ЕвроВолей 2026. Първият съперник на „лъвиците“ е Украйна, а двубоят ще бъде предаван пряко по телевизията. Днес също така започва сезона във Висшата лига, който се открива с двубой между шампиона Арсенал и Ковънтри. Феновете на българския футбол пък ще могат да гледат на живо сблъсъка от Втора лига между Локомотив Горна Оряховица и Етър Велико Търново.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:30 Формула 1: Първа тренировка за ГП на Нидерландия, Диема спорт 3

14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 1

15:00 Волейбол: Австрия – Сърбия, ЕвроВолей 2026, жени, Ринг

15.00 Формула 1: Академия: Свободна тренировка за ГП на Нидерландия, Диема спорт 3

16:15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап, Евроспорт 1

17:30 Формула 1: Спринт за ГП на Нидерландия, Диема спорт 3

18:00 Волейбол: България – Украйна, ЕвроВолей 2026, жени bTV Action

18:00 Футбол: Пройсен Мюнстер – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

18:15 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри, жени, Евроспорт 1

18:45 Футбол: Локомотив ГО – Етър, Втора лига, Диема спорт

18:50 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Валдхоф – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига, Нова спорт

19:00 Волейбол: Турция – Латвия, ЕвроВолей 2026, жени, МАХ Спорт 3

19:00 Спортна гимнастика: Европейско първенство, БНТ 3

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, МАХ One

21:45 Футбол: Ханза – Щутгарт, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Марсилия – Страсбург, Лига 1, Нова спорт

22:00 Футбол: Бетис – Реал Сосиедад, Ла Лига, МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Арсенал – Ковънтри, Висша лига, Диема спорт 2

22:00 Тенис: АТР 1000 Синсинати, МАХ Спорт 1

22.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, втори ден, Евроспорт 2