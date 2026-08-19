След боя в Бургас: БФВолейбол наказа сериозно бивши национали

Дисциплинарната комисия към Българската федерация по волейбол разгледа случая след 1/4-финалния мач от седмия кръг на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас между двойките Валентин Братоев/Константин Митев и Денис Карягин/Калоян Вълчинов. Тогава, точно след края на срещата, се разви конфликт, в който участваха Георги и Валентин Братоеви и Калоян Вълчинов. Последствията бяха за Братоеви, като и двамата бяха дисквалифициарни.

Установено е неспортменско поведение от страна на Валентин Братоев

Комисията се запозна с доклада от срещата, решението на Комисията по плажен волейбол и предоставения видеоматериал. Установено е неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев спрямо Калоян Вълчинов, както и навлизане на Георги Братоев на игрището и опит за физическа саморазправа. Благодарение на намесата на Денис Карягин и официалните лица до по-сериозна ескалация не се е стигнало. Дисциплинарната комисия отбелязва, че е възможно да е имало провокация към Валентин Братоев, но тя не е била докладвана по установения ред и не оправдава проявите на вербална или физическа агресия.

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Братоеви ще изтърпят двугодишни наказания и солени глоби

На свое заседание комисията прие, че двамата състезатели са извършили дисциплинарни нарушения и наложи следните наказания. Валентин Братоев е лишен от състезателни права за две срещи от Държавните първенства на БФВ и му е наложена глоба в размер на 1000 евро. Георги Братоев също е лишен от състезателни права за две срещи от Държавните първенства на БФВ, а глобата му е в размер на 1500 евро. Наказанията са наложени независимо от решението на Комисията по плажен волейбол за дисквалификация, а решението може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия към БФВ.

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