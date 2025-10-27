Алекс Николов избухна с 21 точки за Лубе, но не успя да спаси тима си от поражение в голямото дерби срещу Перуджа

Александър Николов и неговият тим Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха първа загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха като гости на Сър Суса Скай (Перуджа) с 2:3 (15:25, 25:22, 20:25, 25:23, 11:15) в голямото дерби от втория кръг на първенството в зала „Пала Бартон“.

Националът ни изигра силен мач и отново бе най-резултатен. Николов се отличи с 21 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +5).

Лубе стартира сезона с победа и загуба

Матиа Ботоло и влезлият като резерва Пория Хосейн реализираха по 13 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара записа 19 точки за победата. Агустин Лосер и Камил Семенюк завършиха съответно с по 14 и 13 точки.

Лубе е с 1 победа, 1 загуба и 4 точки във временното класиране, докато Перуджа е с 2 успеха от 2 мача и 5 точки в актива си. В междинния 3-и кръг Алекс Николов и компания са домакини на шампиона Итас (Тренто). Поредното дерби на кръга е в сряда (29 октомври).

