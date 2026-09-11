Европейският шампион започна със стрелбата срещу България: "Имаме проблеми с фитнеса и автобуса, сами ще наемем оборудване"

България е домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда през 2026 г. и това няма как да бъде подминато без забележки от критиците. Сред първите се оказа президентът на федерацията на актуалния европейски шампион по волейбол Полша. Себастиян Швидерски говори пред полските медии, като се оплака от условията, които са предоставени на отбора. Тези критики идват само дни преди мача между България и Полша, който ще се проведе на 16 септември.

"Там има само няколко пътеки и два дъмбела"

Ето какво каза Себастиян Швидерски: "Имаме проблем с фитнеса, а и с автобуса. Не искат да ни предоставят фитнес зала. Има една обществена, но някои състезатели трябва да направят така наречената "активация" преди мач. Изпратиха ни в хотела, но там има само няколко пътеки и два дъмбела. Има план да докараме фитнес оборудване от Полша или да наемам на място няколко щанги и други тежести.

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"Тренировката бе съкратена"

С автобуса историята беше, че не дойде да вземе играчите навреме и затова тренировката бе съкратена. Това са дребни неща, които се надявам да не повлияят на целостното представяне, а дори напротив - да ни мотивират". България вече взе първата си победа, като се наложи над Северна Македония с безапелационното 3:0 в първия си мач от Евроволей 2026. От своя страна, Полша победи Португалия в първата си среща, отново с 3:0.

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