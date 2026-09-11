Алекс Николов преди България - Португалия: "Да срутим залата, чуваме всеки един от вас"

България започна домакинското си Европейско първенство по волейбол за мъже с успех 3:0 над Северна Македония в първия мач. За "лъвовете" следва среща с Португалия, която ще се проведе днес, на 11 септември, петък. Голямата звезда на българския национален отбор Александър Николов призова родната публика за голяма подкрепа в мача с Португалия във видео за официалната страница на Българската федерация по волейбол в социалните мрежи.

Алекс Николов: "Да срутим залата срещу Португалия!"

Ето какво каза Александър Николов: "Португалия е съперник, с който играхме преди около година на Световното първенство. Тогава успяхме да ги затворим категорично в три гейма, но с добра игра. Смятам, че Португалия е достоен отбор, който със сигурност е по-добър технически от Северна Македония, така че ще трябва да покажем поне същата игра, ако не, и по-добра и да се поздравим с успех с 3:0. Да срутим залата срещу Португалия! Чакаме ви, елате да ни подкрепите. Чуваме всеки един от вас, много се радваме и ни зарежда с много енергия".

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България спечели, а Португалия загуби на старта

В първия си мач на Евроволей 2026 България победи Северна Македония с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18). От своя страна, Португалия загуби първата си среща от Полша с 0:3 (12:25, 18:25, 20:25). Другите два отбора в групата на "лъвовете" са Украйна и Израел, които завършиха при резултат 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) за украинците в срещата помежду им.

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