Войната в Украйна:

Алекс Николов преди България - Португалия: "Да срутим залата, чуваме всеки един от вас"

11 септември 2026, 14:19 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Алекс Николов преди България - Португалия: "Да срутим залата, чуваме всеки един от вас"

България започна домакинското си Европейско първенство по волейбол за мъже с успех 3:0 над Северна Македония в първия мач. За "лъвовете" следва среща с Португалия, която ще се проведе днес, на 11 септември, петък. Голямата звезда на българския национален отбор Александър Николов призова родната публика за голяма подкрепа в мача с Португалия във видео за официалната страница на Българската федерация по волейбол в социалните мрежи.

Алекс Николов: "Да срутим залата срещу Португалия!"

Ето какво каза Александър Николов: "Португалия е съперник, с който играхме преди около година на Световното първенство. Тогава успяхме да ги затворим категорично в три гейма, но с добра игра. Смятам, че Португалия е достоен отбор, който със сигурност е по-добър технически от Северна Македония, така че ще трябва да покажем поне същата игра, ако не, и по-добра и да се поздравим с успех с 3:0. Да срутим залата срещу Португалия! Чакаме ви, елате да ни подкрепите. Чуваме всеки един от вас, много се радваме и ни зарежда с много енергия".

Още: Европейският шампион започна със стрелбата срещу България: "Имаме проблеми с фитнеса и автобуса, сами ще намем оборудване"

Алекандър Николов

България спечели, а Португалия загуби на старта

В първия си мач на Евроволей 2026 България победи Северна Македония с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18). От своя страна, Португалия загуби първата си среща от Полша с 0:3 (12:25, 18:25, 20:25). Другите два отбора в групата на "лъвовете" са Украйна и Израел, които завършиха при резултат 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) за украинците в срещата помежду им.

Още: Португалия - България: Кога и къде да гледаме втория мач на "лъвовете" на ЕвроВолей 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Александър Николов Европейско първенство по волейбол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес