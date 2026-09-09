България - Северна Македония: Кога и къде да гледаме първия мач на националите на ЕвроВолей 2026

Националният отбор по волейбол на България започва участието си на Европейското първенство по волейбол 2026 пред собствена публика, а очакванията към националния отбор са огромни след историческите сребърни медали от Световното първенство през 2025 година. "Лъвовете" са сред домакините на шампионата, а София ще бъде сцена на всичките им мачове от груповата фаза. Първото изпитание е срещу Северна Македония.

България на ЕвроВолей 2026: Дата, час и ТВ на първия мач срещу Северна Македония

34-ото европейско първенство по волейбол за мъже ще се проведе от 9 до 26 септември, като България е домакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Националният ни тим попадна в Група B, където са още Полша, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония. Можете да разгледате пълната програма на България на ЕвроВолей 2026 в този линк.

В колко часа започва срещата

България - Северна Македония ще се играе на 9 септември от 19:00 часа. Двубоят ще се проведе в "Арена 8888 София", която ще приеме всички срещи на България от груповата фаза. Именно там "лъвовете" ще започнат похода си към елиминациите на ЕвроВолей 2026.

Коя телевизия ще излъчи мача

Мачът ще бъде излъчен пряко по MAX One, като това е първият от трите двубоя на България в груповата фаза, които ще бъдат достъпни на живо по канала на А1. Срещите срещу Португалия на 11 септември и Украйна на 12 септември също ще бъдат по MAX One. Можете да следите всичко най-интересно около участието на България на ЕвроВолей 2026 и в спортната секция на Actualno.com.