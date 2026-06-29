Алекс Николов остава №1 в Лигата на нациите! Белгиец оспорва "титлата" му

Голямата волейболна звезда на България Александър Николов остава начело на поредна класация. През последните дни националният отбор бе в Любляна за участието си във втората състезателна седмица на Лигата на нациите. "Лъвовете" записаха три победи от четирите си срещи в словенската столица, а по-големият син на легендата Владо Николов отново блестя над всички. С добрите си изяви в атака Алекс запази лидерството в класацията за най-добър реализатор в турнира.

Алекс Николов запази лидерската си позиция на реализатор №1

До този момент Николов има 194 точки в актива си от осем изиграни срещи. Той добави 98 пункта през втората седмица, за да запази челната си позиция, която заслужи с 96 преди това. Българинът има аванс от само една точка пред втория в класирането - Фере Регерс от Белгия. 22-годишният диагонал регистрира невероятните 116 точки през втората седмица, за да оспори първото място на Николов. Регерс влезе в историята при победата на Белгия с 3:1 над Китай, при която записа 38 точки - второто най-добро постижение в историята на турнира. Рекордът остава притежание на Нимир Абдел-Азиз с 43 точки срещу Франция през 2021 г. На третата позиция в класирането е японският посрещач Ран Такахаши със 159 точки, следван от Ник Муянович от Словения със 139 и диагоналът на Турция Адис Лагумджия (134).

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Лидерът на "лъвовете" е първи и по среден брой точки на гейм, като има по 5,88. Регерс отново е зад него с 5,85, а третото място е за американския диагонал Джак Хайнс с 4,64. Иначе, България се представи много силно в словенската столица. "Трикольорите" стартираха с драматична победа след обрат над световния шампион Италия. Последва нов 5-геймов трилър срещу домакините от Словения, който загубиха в тайбрека. Третият двубой също бе решен след тайбрек, този път спечелен от родните представители. В последния си мач България изтръгна нова важна победа.