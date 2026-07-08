Официално: Алекс и Мони Николови се събраха в Италия – ще превземат Европа през новия сезон!

Италианският волейболен клуб Кучине Лубе Чивитанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал тригодишен договор с тима. Както е известно, доскоро той бе част от руския Локомотив Новосибирск, но от новия сезон ще играе в Европа.

Симеон Николов е световна звезда

🔝 Il colpo di mercato dell'estate è targato Lube

🤝 L'alzatore Simeon Nikolov ha firmato un triennale con il Club cuciniero e raggiungerà suo fratello Alex

🎙️ L'atleta: "Voglio vincere e diventare il migliore!" #esserelube #cucinelube #creokitchens https://t.co/HrX5rxLO7C pic.twitter.com/IwKG9gI2WJ — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) July 8, 2026

„Става дума за голям удар на пазара за клуба, който си осигури един от най-блестящите и следени таланти в световния волейбол. Много млад, но вече с опит на най-високо ниво, както и с националния отбор, с който спечели сребърен медал на Световното първенство през 2025, Симеон Николов е смятан за световна звезда“.

„Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за важни цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост!“, казва по-малкият от братята Николови пред клубния сайт.

Той ще играе в Кучине Лубе Чивитанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029.

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