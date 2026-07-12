Най-важните новини за деня: 12 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 юли 2026 г.

ДЯСНАТА ОБЩНОСТ И ОБЩИЯТ ИМ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ: РАДАН КЪНЕВ ПОРЯЗА НАДЕЖДИТЕ НА БОРИСОВ

"Категорично нямам такъв мандат от ДСБ, аз не чух нито едно изказване в залата вчера", каза новият лидер на ДСБ Радан Кънев в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с надеждите на Бойко Борисов, че той ще вразуми десните партии за обща кандидатура за президентските избори с ГЕРБ.

БОРИСОВ ЗАГОВОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: НАДЕЖДАТА МУ Е СВЪРЗАНА С РАДАН КЪНЕВ (ВИДЕО)

"Сега, ако всеки си издигне свой кандидат - задължително ще се загубят тези избори. Единственият шанс това еднолично управление да спре е демократичните сили да извадят обща канидадтура", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в Ловеч във връзка с предстоящите президентски избори през 2026 г. Той поздрави Радан Кънев за избора му начело в ДСБ и изрази надежда, че той ще внесе разум сред дясната общност.

ОСТАВКИ В УКРАЙНА: ЗЕЛЕНСКИ С НОВИНИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в неделя оставката на Юлия Свириденко от поста ѝ на министър-председател, който тя заемаше в продължение на една година, както и „пренареждане на кабинета на министрите“ , което според лидера съответства на промяна в украинската „политическа стратегия“, предаде френският вестник Le Monde.

"С ЕДИН КУРШУМ - ДВА ЗАЕКА": БОРИСОВ Е "ЗА" СЪВМЕСТНА АЕЦ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вижда възможност с реакторите за АЕЦ "Белене" да се направи Joint venture между България и Украйна, като по думите му това би било "с един куршум два заека", тъй като ще имаме печеливш проект, но същевременно ще подпомогнем Украйна, а и това по негови наблюдения би било одобрено от Европейската комисия. Думите на Борисов дойдоха в Ловеч и във връзка с бъдещето на реакторите на АЕЦ "Белене".

ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЛЕТЕНЕТО СЪС САМОЛЕТ: БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА, НОВИНИ ЗА РЪЧНИЯ БАГАЖ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

"ЕП и ЕС са преговаряли 13 години, за да свършат нещо, но е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да свърши работата, която беше "забатачена", да не кажа, че беше отписано това досие, защото никой не вярваше, че пътниците ще получат толкова много права, които да им спестят милиони евро." Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков в ефира на предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

ВИСША ФОРМА НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ИЛИ УМИШЛЕНО ПРИКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА? ИПБ С АНАЛИЗ ЗА КАТАСТРОФИТЕ

Висша форма на некомпетентност или умишлено прикриване на истината? ИПБ с анализ за катастрофите Опасен опит за бягство от отговорност - така от Институт за пътна безопасност (ИПБ) определиха официалната позици на държавната власт (в лицето на регионалния министър), че последните тежки катастрофи с товарни автомобили ("гондоли") са "нетипични". В тематичен анализи, изпратен до медиите от ИПБ казват, че фактите и математическата вероятност категорично опровергават тази теза.

КАКВО ГОТВИ КРЕМЪЛ? ВЕЧЕ ГОВОРИ ЗА "ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА" ВМЕСТО "СПЕЦОПЕРАЦИЯ". РУСКИ ИЗТОЧНИК РАЗБИ ОПОРКАТА ЗА РУХВАНЕТО НА ВСУ(ОБЗОР - ВИДЕО)

Изглежда, че Кремъл променя начина, по който публично описва своята инвазия в Украйна - говорителят Дмитрий Песков все по-често я нарича „пълномащабна война“, вместо да използва термина „специална военна операция“, който Москва последователно употребява от февруари 2022 г. насам, когато диктаторът Владимир Путин нареди нахлуването. В едно от последните си изявления Песков заяви, че Русия вече разглежда конфликта като пълномащабна война срещу Украйна и западните държави, които я снабдяват с оръжие.

АСЕН ВАСИЛЕВ: ПРОТЕСТИ ЩЕ ИМА ИЛИ ЗА ТОЗИ, ИЛИ ЗА СЛЕДВАЩИ БЮДЖЕТ

"Основното нещо, което до този момент е произвел като политика, е проектобюджетът. А той е изключително лош бюджет - по-лош и от тоз на кабинета "Желязков" и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи - над 60% се увеличават, включително големи средства за издръжка. Всичко друго в бюджета, в общи линии, е замразено.", това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на предаването "Събуди се" по NOVA.

РУСКИ ОЛИГАРХ СЪС СЕРИОЗЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ: ВОЙНАТА МЕ ПРИНУДИ ДА ИЗБЕРА ПУТИН

"Няма друга държава освен Русия" - така руският олигарх Андрей Мелниченко накратко описва как е променил възприятието си за света в течение на вече пета година продължаваща война в Украйна. На него и неговия бизнес The Economist посвети много дълъг материал. Мелниченко е основател на EuroChem и СУЕК - неговите бизнес интереси са заключени основно в химическата промишленост. Forbes оценява нетното му състояние на 20,4 милиарда долара.