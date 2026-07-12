Прогноза за времето - 13 юли 2026 г. (понеделник)

В понеделник над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Такава е прогнозата за времето за първия ден от новата седмица на дежурния синоптик Христо Христов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Възможност за градушки

Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни.

Температурите

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°. ОЩЕ: Неочаквано: Химичният състав на земната атмосфера се промени и нещо странно се случи под земята

Времето в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

Времето на морския бряг

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-28°. Температурата на морската вода е от 21° по северното крайбрежие до 24°-25° на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: meteo.bg