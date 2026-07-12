Руслан Трад: "Прогресивна България" няма капацитет да управлява

„Прогресивна България няма капацитета да управлява изцяло процесите в страната. Не говоря само за политическите процеси. Говоря и за онези, които не виждаме видимо – подземния свят, структури, които за тях е важно в България до някаква степен да няма силно правителство". Това каза в предаването "120 минути" по бТВ Руслан Трад - сътрудник по глобална сигурност в Атлантически съвет на САЩ, журналист в "Капитал" и част от журнала „Де Ре Милитари“.

Какъв е проблемът на Радев?

Трад смята, че в момента Радев не разполага нито с финансите, нито с хората да контролира тези процеси.

"Тук идва неговия проблем. Той идва с конкретна цел, трябва да излъчи конкретен наратив, който да се хареса на Москва, това не се отрича дори в партията на Радев. От друга страна парите от Брюксел не могат да бъдат заменени с нищо друго. Тук идва нещо тежко за тях, те влизат от популистки в популистки наратив, в който никой не е доволен от техните действия, нито избирателите им, нито партньорите в Брюксел. Виждаме огромни разлики от говоренето тук и навън“, каза още той. ОЩЕ: Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО)

Самолета на Нетаняху

Вчера самолетът на премиера на Израел Нетаняху е прекарал около час в София. Руслан Трад коментира темата: „Честно казано това са нормални неща, случват се. По-интересно е, че изведнъж и нашите летища станаха важни за световната сцена. Това стана и с извънредно кацналия самолет наскоро в Бургас“, коментира Трад. ОЩЕ: След спешен телефонен разговор: Нетаняху притисна Тръмп заради заплахите от Ердоган