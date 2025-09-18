България - Португалия: Кога и къде да гледаме 1/8-финала на Световното по волейбол

Националният отбор по волейбол на България се класира за елиминациите на Световното първенство по волейбол във Филипините, селд като записа три победи в три мача и излезе първи от груповата фаза. Сега съперник на "лъвовете" ще бъде отборът на Португалия, който се класира втори в групата си. А от Международната волейболна федерация вече обявиха и кога ще се играе 1/8-финалът между двата тима.

Дата и час за 1/8-финала на България на Световното първенство по волейбол

Срещата между България и Португалия ще се състои на специален ден за българската история - Деня на съединението, който е 22-ри септември (понеделник). Мачът е предвиден да започне в 10:30 часа българско време. Ако България успее да победи Португалия, то тимът ще се класира за четвъртфиналната фаза. Там пък съперник на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще бъде победителят от двойката Словения - САЩ.

Коя телевизия излъчва мачовете на националния отбор по волейбол на България

Мачовете от Световното първенство по волейбол се излъчват пряко в българския телевизионен турнир. Телевизията, която ще предава мача между България и Португалия, е Max Sport. Ако нямате възможност да гледате срещата, то можете да следите спортната секция на Actualno.com за репортаж от двубоя и актуални новини около националния ни отбор по волейбол.