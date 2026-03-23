Мони Николов спечели сърцата на феновете в Русия

Младата надежда на българския волейбол Симеон Николов продължава да затвърждава впечатляващото си представяне в руската Суперлига, като се нареди сред най-добрите разпределители в гласуването за идеалния отбор на редовния сезон. След края на вота на феновете плеймейкърът на Локомотив Новосибирск събра 33% от гласовете и зае призовото второ място. Лидер в класирането на този пост е опитният Дмитрий Филипов от Горкий, който получи 38% подкрепа. Трети е друг волейболист познат на родното първенство - Константин Абаев, който през 2017 година се състезаваше за Монтана.

Вотът е част от новата инициатива на Руската федерация по волейбол за определяне на символичен състав на редовния сезон на Суперлигата. Процедурата преминава през няколко етапа, като след феновете своя избор ще направят и треньорите на 16-те отбора в първенството.

Те трябва да определят своите предпочитания до 24 март, а ден по-късно националният селекционер Константин Брянский ще вземе окончателното решение за Идеалния отбор.

Припомняме, че 19-годишният Николов вече спечели признанието на феновете за най-добър разпределител през първата половина на сезона, което още-повече подсилва впечатляващата му кампания в едно от най-конкурентните първенства в Европа.

