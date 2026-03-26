Правителството на Гюров:

Без каска: Дете в критично състояние след падане от тротинетка

26 март 2026, 9:48 часа
Дете на 13 години е в критично състояние след падане от електрическа тротинетка в Бургас. Поредният случай на пътен инцидент, свързан с подобен тип превозно средство, е станал в квартал „Банево“, предава Нова телевизия.

Произшествието е от сряда, около 20:50 ч. 13-годишното момче, управляващо електрическа тротинетка, загубило контрол след преминаване през неравност на пътя, загубило контрол и паднало на платното. Според информацията детето се е движело в тъмната част на денонощието без защитна каска.

Вследствие на падането момчето е получило мозъчно сътресение и е с опасност за живота. Настанено е за лечение в УМБАЛ - Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Падане опасност за живота пострадало дете електрическа тротинетка
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес