Без каска: Дете в критично състояние след падане от тротинетка

Дете на 13 години е в критично състояние след падане от електрическа тротинетка в Бургас. Поредният случай на пътен инцидент, свързан с подобен тип превозно средство, е станал в квартал „Банево“, предава Нова телевизия.

Произшествието е от сряда, около 20:50 ч. 13-годишното момче, управляващо електрическа тротинетка, загубило контрол след преминаване през неравност на пътя, загубило контрол и паднало на платното. Според информацията детето се е движело в тъмната част на денонощието без защитна каска.

Вследствие на падането момчето е получило мозъчно сътресение и е с опасност за живота. Настанено е за лечение в УМБАЛ - Бургас.

