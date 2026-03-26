Селекционерът на България разкри дали новата звезда на Глазгоу Рейнджърс ще облече екипа на „лъвовете“

Селекционерът на България Александър Димитров коментира възможността новата звезда на Глазгоу Рейнджърс Райън Надери да облече екипа на представителния ни тим. Както е известно, 22-годишният централен нападател е от смесен брак между българин и чехкиня. Той има и германско гражданство, тъй като е роден в Дрезден. На този етап таранът все още не е избрал за кой национален отбор да играе като има предложения от България и Чехия.

Александър Димитров заяви, че е говорил лично с Райън Надери относно възможността нападателят да стане национал на България. По думите му 194-сантиметровият футболист може да помогне на представителния ни тим, но все още не бърза с решението си, тъй като то не е лесно и е финално.

Александър Димитров лично е говорил с Райън Надери

„Да, аз разговарях с Райън лично. Първо наблюдавах неговото представяне в Германия, а сега и в Шотландия. Момчето е родено в Германия, с немски паспорт, с чешко гражданство. Решението, което трябва да вземе за националния отбор на България и на която и да е друга страна не е лесно и е финално“.

„Дори една минута да запише, за който и да е мъжки национален отбор, след това не може да го смени. Има време да помисли. Надявам се, колкото е възможно по-бързо да вземе своето решение. Райън има качества, има потенциал и може да помогне на нашия национален отбор“, заяви Александър Димитров.

