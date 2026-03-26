Селекционерът на България разкри дали новата звезда на Глазгоу Рейнджърс ще облече екипа на „лъвовете“

26 март 2026, 9:56 часа 247 прочитания 0 коментара

Селекционерът на България Александър Димитров коментира възможността новата звезда на Глазгоу Рейнджърс Райън Надери да облече екипа на представителния ни тим. Както е известно, 22-годишният централен нападател е от смесен брак между българин и чехкиня. Той има и германско гражданство, тъй като е роден в Дрезден. На този етап таранът все още не е избрал за кой национален отбор да играе като има предложения от България и Чехия.

Александър Димитров заяви, че е говорил лично с Райън Надери относно възможността нападателят да стане национал на България. По думите му 194-сантиметровият футболист може да помогне на представителния ни тим, но все още не бърза с решението си, тъй като то не е лесно и е финално.

„Да, аз разговарях с Райън лично. Първо наблюдавах неговото представяне в Германия, а сега и в Шотландия. Момчето е родено в Германия, с немски паспорт, с чешко гражданство. Решението, което трябва да вземе за националния отбор на България и на която и да е друга страна не е лесно и е финално“.

„Дори една минута да запише, за който и да е мъжки национален отбор, след това не може да го смени. Има време да помисли. Надявам се, колкото е възможно по-бързо да вземе своето решение. Райън има качества, има потенциал и може да помогне на нашия национален отбор“, заяви Александър Димитров.

Бойко Димитров Отговорен редактор
