Триумф за Левски и разочарование за ЦСКА във волейболното първенство

Левски София се класира за полуфиналите в мъжкото първенство по волейбол, докато ЦСКА загуби в три части срещу Берое 2016 и ще играе още един двубой за продължаване напред в плейофите. "Сините" победиха трудно с 3:2 (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 15:11) като гости Монтана и спечелиха серията с 2:0 успеха. Шампионите повеждаха на два пъти в резултата, но домакините се добраха до тайбрек. В него столичани взеха преднина от 7:3 и 11:6 и приключиха срещата при 15:11.

Левски отстрани Монтана и е на 1/2-финал

Преди това воденият от треньора Николай Желязков състав имаше превъзходство в първата част, когато спечели с 25:22, въпреки че изоставаше с 11:13. След това монтанци успеха да се върнат в двубоя при 25:21, но "сините" отново направиха решителна стъпка към класирането за следващата фаза - 25:14. Монтана не се предаде и доведе срещата до тайбрек след 25:20.

В последната част Левски контролираше изцяло развоя на полето и не допусна изненада, побеждавайки за близо два часа. Най-резултатен за победителите стана бившият национал Тодор Скримов с 23 точки. Съотборникът му Юлиан Вайзиг добави още 21 точки. За домакините с 25 пункта се отличи Александър Митков.

ЦСКА загуби от Берое и ще играе решаващ трети мач

В друга среща от четвъртфиналите Берое 2016 победи с 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) на свой терен състава на ЦСКА и изравни резултата в серия на 1:1 успеха. Старозагорци изоставаха в резултата в първата част с 6:11 и 17:22, но изравниха до 24:24 и направиха обрат при 26:24. В останалите два гейма домакините бяха по-силният отбор на полето и затвърдиха превъзходството си, побеждавайки с 25:20 и 27:17.

С най-много точки - 14, в полза на "зелените" завърши Велизар Чернокожев. Съотборникът му Мартин Мечкаров добави още 13. За "червените" със 7 точки приключи бившият национал Теодор Тодоров. С по 6 пункта се отличиха Спас Байрев, Реза Бейк и Захари Згуров. Решителната трета среща между двата отбора ще се проведе на 27 март в София.

