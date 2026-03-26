Има ли опит за убийство? Тежки обвинения след инцидента с Риана

Жената, която откри стрелба по имението на Риана в Лос Анджелис по-рано този месец, пледира невинна пред съда по обвинение в опит за убийство на певицата и носителка на "Грами", предадоха световните осведомителни агенции.

Ивана Лисет Ортис се яви за кратко във Върховния съд на Лос Анджелис, облечена в жълта затворническа униформа. Адвокатът ѝ пледира невинна по 14-те обвинения, които са ѝ повдигнати, включително едно за опит за убийство и 10 за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие.

Съдия Тереза Макгонигъл отхвърли искането за намаляване на гаранцията на 35-годишната Ортис, която е определена на 1,875 милиона долара.

Още: Стрелял с газов пистолет в клас: Съдът порица ученик

Ивана Лисет Ортис, която е от Орландо, може да бъде осъдена на доживотен затвор, ако бъде призната за виновна.

Прокуратурата обвини Ортис, че на 8 март е открила огън по имението на Риана в Лос Анджелис, произвеждайки около 20 изстрела.

Според прокуратурата певицата, партньорът ѝ - рапърът Ейсап Роки, и трите им малки деца са били у дома по това време. Никой не е пострадал от изстрелите.

Ортис избяга от мястото на инцидента, но беше арестувана малко по-късно в Лос Анджелис.

Риана, изпълнителка на хитове като "We Found Love" и "Umbrella", е носителка на девет награди "Грами", припмнят от БТА.

Още: Не е за вярване: Риана намекна за четвърто дете през 2026 г. (ВИДЕО)