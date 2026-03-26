МВР разбива ударно схеми за купуване на изборите в бастиона на ДПС

26 март 2026, 10:03 часа 307 прочитания 0 коментара
С нова успешна акция на територията на област Кърджали се похвали и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. "Установихме, че мъж е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори", съобщи той. По неговите думи в метална каса са открити 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой.

"Започнато е бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите", уточни Кандев.

В сряда беше задържан и ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали. Според събраната информация ръководителят на пощенската станция е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Кърджали Купуване на гласове предсрочни парламентарни избори 2026 Георги Кандев
