МВР разбива ударно схеми за купуване на изборите в бастиона на ДПС

С нова успешна акция на територията на област Кърджали се похвали и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. "Установихме, че мъж е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори", съобщи той. По неговите думи в метална каса са открити 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой.

ОЩЕ: След ареста на шефа на пощата: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в районното

"Започнато е бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите", уточни Кандев.

В сряда беше задържан и ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали. Според събраната информация ръководителят на пощенската станция е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.