Флий от Red Hot Chili Peppers нахлу в джаза с първи самостоятелен албум (ВИДЕО)

Басистът на Red Hot Chili Peppers Майкъл "Флий" Балзари издаде първия си самостоятелен албум – джаз проектът "Honora", който включва 10 композиции и отбелязва нов етап в музикалната му кариера, съобщи АП. Албумът започва с инструменталното парче "Golden Wingship", което съчетава елементи на свободния джаз с рок звучене и служи като преход между познатия стил на музиканта и новата му посока. Още във втората композиция – "A Plea", на преден план излиза тромпетът – инструмент, към който Флий се завръща в този проект.

В албума музикантът комбинира различни инструменти и стилове, като наред с бас китарата използва тромпет и други духови инструменти. Проектът включва и вокални елементи, както и текстове с акцент върху теми като човечност, мир и съпричастност. Изборът на джаз за солов дебют може да изненада част от публиката, но Флий нееднократно е споделял, че ранните му музикални интереси са свързани именно с импровизационната музика и тромпета, преди да се насочи към рок сцената, пише АП.

В "Honora" участват и редица гост-музиканти, сред които Ник Кейв и Том Йорк от Radiohead. Албумът включва и няколко кавър версии, сред които "Wichita Lineman" на Джими Уеб, както и интерпретации на Maggot Brain на "Funkadelic" и "Thinkin Bout You" на Франк Оушън.

Със своята достъпна, но жанрово разнообразна структура "Honora" се стреми да бъде едновременно близък до широката публика и интересен за почитателите на джаза, обобщава БТА.

