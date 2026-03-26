Светослав Вуцов се ожени за своята любима (СНИМКИ)

Най-добрият вратар на България за 2025 г. - Светослав Вуцов, сключи брак със своята любима Дарина Тонева. За щастливата новина се разбра от социалните мрежи, в които кумът Костадин Велков публикува снимка и видео от подписването. 23-годишният Вуцов и съпругата му, която е с година по-голяма от него, явно са решили да не дават прекалена гласност на щастливото събитие или поне до този момент запазват тишина в онлайн пространството, макар че стражът на "Левски" все пак е препубликувал един кадър от церемонията.

Както вече е ясно, щастието в семейство Вуцови ще става все по-голямо, тъй като Дарина очаква първото им дете, а сватбата е повод за множество поздравления и пожелания за дълъг семеен живот, както и за много професионални успехи, които със сигурност са цел на младото семейство.

В момента Светослав Вуцов прави изключителен сезон с отбора на "Левски", като е една от най-стабилните фигури в отбора на Хулио Веласкес. С добрата си игра Вуцов носи огромна сигурност сред съотборниците си и е една от основните причини "сините" да са водачи във временното класиране в efbet лига и да мислят за така дългоочакваната титла.