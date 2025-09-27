"Това беше най-слабият мач на България": Владо Николов и Бленджини останаха здраво стъпили на земята след победата

Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на световното първенство за първи път от 55 години насам! "Лъвовете" ще се борят за титлата във Филипините, след като победиха Чехия по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Въпреки резултата в родния лагер има още много работа за вършене. В това беше категоричен и селекционерът Джанлоренцо Бленджини. Неговите възпитаници допуснаха 24 грешки от сервис.

Бленджини остана доволен от постижението на "лъвовете", но не и от играта им

След края на срещата италианският специалист заяви, че неговият тим не е играл по най-добрия начин днес: "Не можехме да играем по най-добрия начин днес, но бяхме концентрирани, търсихме различни решения и успяхме да стигнем до финала. Сега ще мислим за почивката и за утре. Много е важно какво ще бъде в главите ни. Беше важно да им дам обратна връзка, че когато ги натисках, беше за добро, а не че просто ги натискам, за да се уморят. Искам да им благодаря за работата, за всичко. Това значи много. Беше много важно. Успяха да издържат на всички трудни моменти. Сега сме на работа, пътят продължава."

Владо Николов предупреди националите

Бащата на двете ни звезди и наш велик волейболист Владимир Николов също остана здраво стъпил на земята и посочи основните грешки на "лъвовете". Той изгледа срещата на живо във Филипините в компанията на президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. След края на срещата Николов заяви: "Не беше лесно да гледам от емоционална гледна точка, тъй като това ни беше най-слабият мач от спортно-техническа гледна точка. Какво им е било на момчетата, само те си знаят. Най-младият отбор на първенството. Тези момчета издържаха. Заслужават само и единствено адмирации. Изключително съм щастлив."

