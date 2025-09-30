"Едната мечта е постигната, другата е близо. Нъпълно е възможно да вземем олимпийски медал в Лос Анджелис"

Посрещачът на националния отбор по волейбол Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от Световното първенство във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя. Атанасов призна, че е сбъднал едната си мечта - да спечели голям медал с България, а другата му мечта е да участва на олимпийски игри.

Мартин Атанасов вярва, че България има сили за олимпийски медал

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Мартин Атанасов след големия триумф на българския отбор.

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма", добави още той.

