"Меси и Кристиано Роналдо на волейбола" са в София за бенефиса на българска легенда

Погледите на всички фенове на волейбола у нас са насочени към предстоящото Европейско първенство. От 9 до 22 септември ще се проведе шампионатът на Стария континент, а столичната "Арена София" ще бъде сцена на битките на елита. Родната публика ще има възможността да подгрее за ЕвроВолей 2026 с едно специално събитие дни по-рано. В събота, 5 септември, "Арена София" ще се изпълни в чест на легендарния Теодор Салпаров, който ще си каже едно последно "сбогом" със спорта.

Салпаров за бенефиса си: Повече от това не съм и мечтал

Бенефисът на емблематичния №13 ще се проведе от 16:30 часа в "Арена София". Редица волейболни звезди от последните две десетилетия се събраха в столицата, за да сътворят истинско шоу в последния път, в който Салпаров ще удари топката. Ден по-рано либерото даде специална пресконференция, на която присъстваха и олимпийският шампион с Югославия от Сидни 2000 Иван Милкович, двукратният европейски шампион със Сърбия Урош Ковачевич и германският бивш национал Зимон Тишер.

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Салпаров не скри радостта си от звездното присъствие в негова чест, като се изказа много ласкава за бившите си съотборници и съперници: "Тези хора, които идват тук са все едно Меси и Кристиано Роналдо. Повече от това не съм и мечтал. Надявам се утре да стане един прекрасен празник. Правя този бенефис не само за мен, а за всички мои колеги, с които съм играл в националния отбор на България и за тези волейболисти, с които съм играл по света. Щом сме събрали толкова големи имена, значи съм бил не само добър волейболист, но и добър човек."

"За мен това ще бъде празник на волейбола! Поканата ми приеха и Стоичков, Стилян Петров, Александър Везенков, Криско и Мария Илиева ще пеят. Ясно е, че ще играем до 15 точки - 5 гейма. Балканското дерби е уникално. Имам много приятели сърби. Имаме отлични отношения", каза още той. Салпаров разкри, че от 12:00 часа в събота пред "Арена София" феновете ще могат да се снимат и поиграят волейбол със световните звезди. Между 14:00 и 15:30 часа всички ще имат възможността да се срещнат с тях, а в 16:00 часа шоуто ще започне.

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