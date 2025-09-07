Войната в Украйна:

07 септември 2025, 19:54 часа 448 прочитания 0 коментара
Италия и Турция изиграха драматичен финал на Световното по волейбол! Веласко е шампион

Воденият от аржентинския треньор Хулио Веласко отбор на Италия спечели световната титла по волейбол при жените. На финала в Банкок (Тайланд) "адзурите" се наложиха драматично с 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) над европейския шампион Турция.

Италианките, които триумфираха на първото място на летният олимпийски игри в Париж, сега прибавиха и златен медал от Мондиал 2025. По-рано това лято Италия спечели за втора поредна година турнира Лига на нациите.

"Адзурите" успяха да измъкнат първата и третата част с по две точки разлика, повеждайки на два пъти в мача. Турция демонстрира сериозно превъзходство във втория и четвъртия гейм, довеждайки двубоя до тайбрек. В него играта отново вървеше точка за точка, но Италия съумя да вземе аванс от 9:7. До края на срещата туркините добавиха само една точка в актива си, а италианският тим заслужено триумфира със златните медали.

Най-резултатна за Италия стана Паола Егону с 22 точки. Нейната съотборничка Мириам Сила добави още 19 точки. За Турция с 33 пункта завърши Мелиса Варгас. Турският състав направи повече точки от съперника си в атака и на блокада, но това не се оказа достатъчно за крайния успех в шампионата.

 В мача за третото място на световното първенство Бразилия се наложи с 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) срещу Япония.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
