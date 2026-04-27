Женският клубен волейбол на България по стъпките на мъжкия футбол! Хегемон гони рекорда на Лудогорец

Женският клубен волейбол в България продължава да прилича на мъжкия футбол. Хегемонът Марица Пловдив спечели титлата в Националната лига за рекорден 12-и пореден път, с което се доближи до 14-те триумфа на Лудогорец от 2012 година до 2025 година. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски във финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3:0 успеха.

„Жълто-сините“ бяха повече от категорични в третия двубой, който се игра пред пълните трибуни на зала „Строител“ в Пловдив и надделяха с 3:0 гейма (25:11, 25:17, 25:12). Воденият от Ахметджан Ершимшек отбор поведе с 9:4 на старта на срещата и уверено поддържаше водачеството си в резултата. Разликата стана двуцифрена при 18:8 и след това първият гейм бе спечелен от шампионките с 25:11.

Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни. Те взеха ранен аванс от 12:4 и нямаха затруднения да запазят преднината си до края за 25:17. „Жълто-сините“ не показаха колебания и в третия гейм, в който наложиха темпото си от самото начало, за да се откъснат с 11:5, а след това увеличиха разликата на 13 точки при 22:9. Това се оказа решаващо за изхода от гейма и мача, приключил с атака на Ива Дудова за 25:12.

Така Марица продължава рекордната си серия от последователни титли в първенството, а за втора поредна година „жълто-сините“ се изправиха във финала срещу Левски и го спечелиха с 3:0 победи.

