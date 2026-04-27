Въпреки стрелбата: Крал Чарлз III и Камила пристигнаха на държавна визита в САЩ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Британският крал Чарлз III и съпругата му - кралица Камила, пристигнаха в САЩ на четиридневно държавно посещение, което придоби още по-голямо значение след стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом и което се осъществява на фона на напрежение между близките съюзници, отбелязва Ройтерс.

Снимка: Getty Images

Държавното посещение – най-значимото и високопоставено в управлението на Чарлз Трети – отбелязва 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от британско управление и е първото посещение на британски монарх в страната от две десетилетия.

BREAKING: King Charles and Queen Camilla arrive in the U.S.



It is the first time Charles has visited the U.S. as monarch, and the first state visit of any British monarch since 2007.





Крал Чарлз III и Камила кацнаха в базата "Андрюс" около 14:30 ч. местно време и се отправиха към Белия дом за частна среща с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания. Двете двойки ще пият чай. 77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това ще е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

След това кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще почете жертвите от атаките на 11 септември 2001 г. Отделно Камила, която е страстен читател, ще отбележи на събитие и стогодишнината на историите за Мечо Пух. Посещението ще завърши във Вирджиния със среща на краля с хора, занимаващи се с природозащитна дейност.

NOW: The U.S. National Anthem plays across the tarmac as King Charles III and Queen Camilla officially touch down at Joint Base Andrew.



This marks a monumental moment in diplomacy: the first state visit by a British monarch to the United States during the Trump presidency. pic.twitter.com/v9f7R6U36d — Fox News (@FoxNews) April 27, 2026

Правителството на британския премиер Киър Стармър се надява визитата да укрепи "специалните отношения" между двете страни, които са на най-ниското си ниво от Суецката криза насам. Британският посланик в САЩ Крисчън Търнър заяви, че визитата ще подчертае споделената история, жертви и ценности между двете държави, добавяйки, че подходът ще бъде типично британски: "Запази спокойствие и продължи напред".

Напрежение по оста САЩ - Великобритания

Макар че Тръмп смекчи критиките си към Великобритания през последните дни относно позицията ѝ за Иран, вътрешен имейл на Пентагона посочва, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си относно британските претенции към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа, което допълнително напряга отношенията, съобщава БТА.

Снимка: Getty Images

Една тема извън обсега на визитата е скандалът с Джефри Епстийн. Кралски източници заявиха, че няма да е възможно кралската двойка да се срещне с жертви на Епстийн по време на обиколката, за да не се повлияе на евентуални съдебни дела.

Братът на Чарлз III - Андрю, чиято репутация беше сериозно накърнена заради връзките му с покойния сексуален престъпник, в момента е обект на полицейски разследвания. Той отрича всякакви нарушения.