Облекчение за Мони Николов: Владо Николов разкри истинското състояние на сина си

След тревожните моменти по време на сблъсъка между Локомотив (Новосибирск) и Зенит (Санкт Петербург), състоянието на 19-годишния български разпределител Мони Николов вече е ясно. Противно на първоначалните опасения за сериозна травма, става въпрос за разтежение, което дава надежда на феновете за бързото му завръщане на полето.

Какво всъщност извади Мони Николов от решителния двубой

Инцидентът се случи в началото на третата част, когато при резултат 15:14 за Локомотив, Николов бе принудително заменен от Пламен Константинов и не се появи в игра до края на срещата, която Зенит успя да обърне до 3:2.

Бащата на младия волейболист, легендата Владо Николов, внесе яснота около естеството на травмата и причините за нея:

"Мони е получил разтежение в гръбната и гръдната област и тежък спазъм, заради което не можеше да продължи да играе в двубоя със Зенит. Такива неща се получават от преумора. Жалко, че не можа да доиграе двубоя, защото Локомотив водеше с 2:0 гейма и бе близо до победата. Дали ще играе в следващия двубой на Локомотив, не знам? Това ще реши спортно-техническият щаб на Локомотив"

В момента серията за бронзовите медали в Русия е изравнена на 1-1 победи. Локомотив (Новосибирск) приема Зенит в неделя в третия мач от малкия финал, а участието на Мони Николов остава под въпрос до последно. Въпреки тежкия спазъм, липсата на скъсване е ключова за дългосрочното му възстановяване.

