Новият волейболен облик на България: Бленджини се спря на 31 имена за голямата цел

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения списък със състезатели, на които ще разчита за предстоящото издание на Лигата на нациите 2026. В разширения състав са включени общо 31 играчи. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.
Бленджини започва подготовка за Лигата на нациите с 31 волейболисти
Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.
На 3 юни тимът ще отпътува за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната. Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. Товага българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.
Още: България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие
Разширен състав на националния отбор по волейбол на България за 2026
Разпределители
- Антон Станчев – Локомотив Авиа
- Виктор Жеков – Монтана
- Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010
- Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)
- Стоил Палев – Левски София
Диагонали
- Венислав Антов – Туркоа (Франция)
- Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)
- Християн Димитров – Равена (Италия)
Посрещачи
- Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)
- Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)
- Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)
- Георги Татаров – Галатасарай (Турция)
- Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)
- Денис Карягин – Мачерата (Италия)
- Жасмин Величков – Монца (Италия)
- Кристиян Алексов – Локомотив Авиа
- Мартин Атанасов – Монца (Италия)
- Руси Желев – Мачерата (Италия)
- Самуил Вълчинов – Равена (Италия)
- Теодор Каменов - Пирин
Централни блокировачи
- Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)
- Борис Начев – Падуа (Италия)
- Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа
- Илия Петков – Гротадзолина (Италия
- Кирил Колев – Локомотив Авиа
- Лазар Бучков – Левски София
- Преслав Петков – Соренто (Италия)
Либеро
- Дамян Колев – Левски София
- Димитър Добрев – Левски София
- Калоян Ботев - Монтана
- Ясен Петров – Нефтохимик 2010
Още: Волейболът е втори по бюджет в България след футбола: Любо Ганев "краде" занаят от други федерации и държави