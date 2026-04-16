Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

16 април 2026, 17:42 часа 374 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

България може да се гордее, че има трима от най-добрите волейболисти на планетата. Това са Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов, които намериха място в топ 10 на най-добрите мъже в света на волейбола за 2025 година. Единствено Италия може да се похвали с такова присъствие сред първите 10, като "Скуадра Адзура" също е пласирала трима свои волейболисти, включително и играч номер 1 за изминалата година.

Единствено България и Италия пласираха по трима волейболисти в топ 10 на света

България успя да направи такъв пробив в мъжкото класиране за най-добри волейболисти за годината, след като достигна сензационно до финал на Световното първенство във Филипините. Над всички бе Александър Николов, който в крайна сметка бе избран и за втория най-добър волейболист в света за 2025 година. Неговият брат Симеон Николов пък се класира на престижното шесто място, докато капитанът на България Александър Грозданов остана осми.

Александър Николов

Не е изненада, че и Италия имаше своето силно присъствие в топ 10, след като стана световен шампион след победа над България на финала. Алесандро Микиелето от италианския тим стана номер 1 за 2025 година, а Симоне Джианели също намери място в топ 3, заемайки трето място, но пък отстъпвайки едно място на Алекс Николов. Третият италианец, който намери място в топ 10 при мъжете за изминалата година, бе Фабио Баласо - под номер 7.

Иначе Полша също успя да пласира двама волейболисти в топ 10 за 2025 година - Якуб Кохановски, който се нареди четвърти, както и живата легенда Вилфредо Леон, който пък завърши на пета позиция. Леон е играч на полския Богданка, където е съотборник с Алекс Грозданов. Последните двама волейболисти, които намериха място в топ 10, бяха Ян Козамерник от Словения и Патрик Индра от Чехия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
Национален отбор по волейбол Александър Николов Симеон Николов Алекс Грозданов
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес