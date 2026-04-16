България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

България може да се гордее, че има трима от най-добрите волейболисти на планетата. Това са Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов, които намериха място в топ 10 на най-добрите мъже в света на волейбола за 2025 година. Единствено Италия може да се похвали с такова присъствие сред първите 10, като "Скуадра Адзура" също е пласирала трима свои волейболисти, включително и играч номер 1 за изминалата година.

България успя да направи такъв пробив в мъжкото класиране за най-добри волейболисти за годината, след като достигна сензационно до финал на Световното първенство във Филипините. Над всички бе Александър Николов, който в крайна сметка бе избран и за втория най-добър волейболист в света за 2025 година. Неговият брат Симеон Николов пък се класира на престижното шесто място, докато капитанът на България Александър Грозданов остана осми.

Не е изненада, че и Италия имаше своето силно присъствие в топ 10, след като стана световен шампион след победа над България на финала. Алесандро Микиелето от италианския тим стана номер 1 за 2025 година, а Симоне Джианели също намери място в топ 3, заемайки трето място, но пък отстъпвайки едно място на Алекс Николов. Третият италианец, който намери място в топ 10 при мъжете за изминалата година, бе Фабио Баласо - под номер 7.

Иначе Полша също успя да пласира двама волейболисти в топ 10 за 2025 година - Якуб Кохановски, който се нареди четвърти, както и живата легенда Вилфредо Леон, който пък завърши на пета позиция. Леон е играч на полския Богданка, където е съотборник с Алекс Грозданов. Последните двама волейболисти, които намериха място в топ 10, бяха Ян Козамерник от Словения и Патрик Индра от Чехия.

