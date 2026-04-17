Правителството на Гюров:

Сърцата останаха на терена: Мони Николов и компания се разминаха с финала, предстои битка за бронза

17 април 2026, 10:06 часа
Снимка: Lokomotiv Novosibirsk
Сребърният медалист от Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. с България Симеон Николов и клубният му отбор Локомотив Новосибирск отпаднаха на 1/2-финалите във волейболната Суперлига на Русия. Те се бориха мъжки, но загубиха петия мач срещу настоящия шампион Зенит Казан с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25). Така Мони Николов и компания загуби плейофната серия с 2:3 победи.

Мони Николов и компания се бориха мъжки

Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск се изправиха срещу настоящия шампион Рубин Казан в 1/2-финалите на руската Суперлига. В решаващия 5-ти двубой те загубиха с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25). Но това, че успяха да изравнят резултата и фактът, че не загубиха гейм с повече от 3 точки разлика, доказва смелата им игра срещу настоящия шампион. След отпадането си, “железничарите“ ще играят за бронзовите медали срещу Зенит Санкт Петербург.

Третото място отново ще се реши в серия от максимум 5 мача, като печели първият отбор, който стигне до 3 победи. Според предварителната програма първата среща между двата тима ще се изиграе на 20 април.

Симеон Николов

Зенит Казан може да спечели 4-та поредна титла

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Зенит Санкт Петербург игра 1/2-финал срещу Динамо Москва. Там загуби с 1:3 победи. Столичани ще се изправят срещу Зенит Казан на финала. Настоящият шампион има шанс да вземе 4-тата си поредна титла и общо 14-та в своята история. Финалът ще се играе в същата серия – до 3 успеха от 5 мача. А първата среща трябва да се изиграе на 21 април в Казан.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Волейбол Суперлига на Русия Зенит (Казан) Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес