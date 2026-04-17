Сърцата останаха на терена: Мони Николов и компания се разминаха с финала, предстои битка за бронза

Сребърният медалист от Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. с България Симеон Николов и клубният му отбор Локомотив Новосибирск отпаднаха на 1/2-финалите във волейболната Суперлига на Русия. Те се бориха мъжки, но загубиха петия мач срещу настоящия шампион Зенит Казан с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25). Така Мони Николов и компания загуби плейофната серия с 2:3 победи.

Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск се изправиха срещу настоящия шампион Рубин Казан в 1/2-финалите на руската Суперлига. В решаващия 5-ти двубой те загубиха с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25). Но това, че успяха да изравнят резултата и фактът, че не загубиха гейм с повече от 3 точки разлика, доказва смелата им игра срещу настоящия шампион. След отпадането си, “железничарите“ ще играят за бронзовите медали срещу Зенит Санкт Петербург.

Третото място отново ще се реши в серия от максимум 5 мача, като печели първият отбор, който стигне до 3 победи. Според предварителната програма първата среща между двата тима ще се изиграе на 20 април.

Още: България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

Зенит Казан може да спечели 4-та поредна титла

Зенит Санкт Петербург игра 1/2-финал срещу Динамо Москва. Там загуби с 1:3 победи. Столичани ще се изправят срещу Зенит Казан на финала. Настоящият шампион има шанс да вземе 4-тата си поредна титла и общо 14-та в своята история. Финалът ще се играе в същата серия – до 3 успеха от 5 мача. А първата среща трябва да се изиграе на 21 април в Казан.

Още: Бунтът на гения: Как Симеон Николов отказа милиони в Европа, за да излъже системата