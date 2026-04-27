Най-важните новини за деня, 27 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 април 2026 г.

ЗАКЪСНЯЛАТА БЛОКАДА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА НА ТРЪМП

Опитите на администрацията на Доналд Тръмп да принуди Иран да сключи мир щяха да бъдат по-ефективни, ако бяха предприети по-рано. Откакто администрацията наложи морска блокада на Иран на 13 април, дебатът около мярката се фокусира върху това дали е твърде рискована, твърде слаба или твърде разрушителна за петролните пазари. Истинският проблем обаче е по-прост: Вашингтон избра правилния инструмент за принуда в неподходящ момент. Преди пряка война блокадата можеше да засили натиска върху режим, който все още се опитваше да избегне пълномащабна конфронтация и се надяваше на сделка при поносими условия, пише The National Interest.

СОФИЯ ИЗОСТАВА: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ НАЛАГА СВОЯТА ВЕРСИЯ В ЕС

През последните години в публичната и дипломатическа реторика на Северна Македония се очертава ясно проследима линия: системно търсене на външнополитическа легитимация на тезата, че двустранните въпроси не трябва да бъдат пречка пред разширяването на Европейския съюз. Този подход не е нов и не започва с правителството на Християн Мицкоски, а има своите корени още в периода на управление на Димитър Ковачевски. Наблюдава се отчетлива приемственост между управлението на СДСМ и настоящото на ВМРО-ДПМНЕ, което поставя въпроса за устойчивостта на този дипломатически модел.

СЪМНИТЕЛНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДВОЙКАДЖИИ: БОЙКО СТАНКУШЕВ ОТ АКФ КОМЕНТИРА ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

„Най-важното е следващият Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде от почтени хора. Голяма част от магистратите са със съмнително висше образование и са двойкаджии“. Това заяви пред bTV Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. По думите на експерта със сигурност по-голяма част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени, но това, което разваля млякото не е чак толкова много. Още: "Видяхме колко независима е съдебната система“: Съдия Цариградска обвърза оставката на Сарафов с политическа намеса

РАЗВОД ИЛИ НОВА ТАКТИКА? НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ПП-ДБ

Създава се драма с "Демократична България". Очевидно имаме различи и как да се постигнат цените, които сме си поставили. Предложението да станем дясна партия не е удачно, защото означава да се затворим в едни 6-7%. А ние искаме да покрием цялата държава с центристки политики. Това е доста различно от тази тясна дефиниция, която те предлагат. Това заяви зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков в отговор на въпроса ще се "разведе ли" ПП с ДБ на фона на леко обтегнатите отношения в коалицията през последните дни.

ПО 35 000 ЕЛИМИНИРАНИ РУСКИ ВОЙНИЦИ МЕСЕЧНО: ТОЛКОВА ПО-ДОБРО МЯСТО СТАНА УКРАЙНА И НИЕ ИМАМЕ ПОВЕЧЕ НУЖДА ОТ НЕЯ, КОНСТАТИРА ФИНЛАНДСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че най-силната гаранция за сигурност, която има Украйна, е (нейната) силна армия от 800 000 войници, с капацитет да води модерна война, какъвто няма нито един член на НАТО. Мисля, че нещата се обърнахме – ние, европейците, трябва да разберем, че се нуждаем от Украйна повече, отколкото Украйна има нужда от нас. Те знаят как се прави (да се води война)". Това заяви финландският президент Александър Стуб, който добави и, че не вижда признаци руският диктатор Владимир Путин да си промени позицията и да търси искрено мир.

В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА: ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА СТАВА ПОЛИТИЧЕСКИ КОШМАР, ХРАНА ЗА ПОПУЛИСТИ И КРАЙНОДЕСНИ

Европейските лидери изпитват нов страх - войната на Доналд Тръмп срещу Иран е на път да се превърне от икономически шок в политическа криза за крехкия център на блока. На фона на растящите цени на енергийните ресурси и забавящия се растеж проевропейските правителства се подготвят за криза, която едва ли ще могат да предотвратят и която може да разкъса и без това отслабения политически мейнстрийм на ЕС.

СЛЕДИТЕ НА КАРТОФА: ДОКУМЕНТИ ДОКАЗВАТ ВРЪЗКА С БИВШ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР

Договор за замяна на моторни превозни средства, разпространен от Антикорупционния фонд (АКФ), задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи (МВР) Светлозар Лазаров и Юлиян Янков - Картофа. Договорът е сключен между един от синовете на Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков.

ЧЕРНО НА БЯЛО: ДОКУМЕНТ РАЗКРИ КАК ПРОКУРАТУРАТА "ИЗПРА" САРАФОВ И РУСИНОВА ОТ "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА"

Софийската градска прокуратура (СГП) погреба разследването за аферата "Осемте джуджета" преди година, но чак сега наяве излезе постановлението, с което прокурор Йордан Петров слага край на досъдебното производство, касаещо търсене на отговора дали е налице група за влияние в съдебната система около Петьо Петров - Еврото. Интересното е, че постановлението не е публикувано от обвинението, а е получено от платформата за независима журналистика "Извън Ефир" с водеща фигура Мария Цънцарова.

ДО 2500 ЕВРО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЛИ РИСК ДА УМРЕШ: БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА В ЕС, КОЯТО НЕ ПЛАЩА ЗА БИОМАРКЕРИ

Съвременната онкология не се води само от това къде е тумора, а все по-често лечението зависи от характеристиките и друг биомаркер, който показва дали дадено лечение ще е ефективно. А това се определя от биомаркерната диагностика. Към момента НЗОК не заплаща тази диагностика, а тя се заплаща от пациентите. Това е ключът с който лекарите ще разберат дали дадено лечение ще е ефективно. България продължава да бъде единствената държава в Европейския съюз, в която тази диагностика се плаща от болните, а цената на тези изследвания е между 500 и 2500 евро. Това каза Боряна Ботева, председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

ДЕН ЗА РАЗПЛАТА: ОЛИГАРСИТЕ НА ОРБАН ИЗНАСЯТ БОГАТСТВОТО СИ И БЯГАТ ОТ УНГАРИЯ В ЗОРАТА НА ЕРАТА "ПЕТЕР МАДЯР"

Новината, че ерата на Виктор Орбан е приключила, предизвика празненства в Унгария, продължили с часове. Радостта огласи цялата страна - хората се прегръщаха и си стискаха ръцете. За някои обаче разгромната загуба на управлявалия 16 години лидер на "Фидес" предизвика паническо бягство. Частни самолети, за които се твърди, че са натоварени с плячката на онези, чието богатство се е увеличило по време на управлението на Орбан, постоянно излитат от Виена, докато други лица се надпреварват да инвестират активите си в чужбина, съобщава британското издание The Guardian, позовавайки се на свои източници.

ПРОКУРАТУРАТА ПОДХВАНА СОЧЕЩИТЕ КЪМ КОРУПЦИЯ ЗАПИСИ С ГЛАСА НА ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ ОТ ВАС, ЩЕ ПРОВЕРЯВА ИСТИНСКИ ЛИ СА (ВИДЕО)

Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство по сигнала на "Да, България" във връзка с публикуваните от BIRD.bg записи, сочещи към потенциална корупция на най-високо ниво в съдебната система. Става въпрос за разговори, за които се твърди, че са водени между дългогодишния ръководител на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров - бивш осъден магистрат. В записите се чуват разговори за големи суми пари (600 хил. лв.), носени в торби, намеква се за разпределяне и за евентуално решаване на дела в една или друга посока.

БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪТ ДА ОТКЛЮЧИ МИЛИОНИ ОТ ЕВРОПА ПО ПВУ, ЕК ПОХВАЛИ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

"Трябва да признаем, че България предприе значителни стъпки за постигането на целите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", обяви говорител на Европейската комисия на 27 април. По време на пресконференция той отговори на въпрос за искането ни за промени в сроковете по плана, с който получаваме евросредства. По-рано този месец служебното правителство подаде четвърто искане за плащане по ПВУ, което е на стойност 900 млн. евро, но предупреди за риск от задържане, загуба и връщане на средства. Причината са неизпълнени реформи.

ЗАЩО ИВАЙЛО КАЛУШЕВ СЕ ПОЯВИ В ИЗБОРНИТЕ СПИСЪЦИ И КАК ГЛАСУВАХМЕ: РУМЯНА ДЕЧЕВА ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Тези избори бяха значително добре материално и техническо осигурени. Това заяви в предаването “Студио Actualno” изборният експерт Румяна Дечева, коментирайки оценките около вота на 19 април. Много забележки имаме, но като цяло, резултатът е онзи резултат, за който ни сме гласували, подчерта Дечева.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 28 АПРИЛ 2026 Г. (ВТОРНИК)

Представяме ви прогнозата за времето за 28 април 2026 г. (вторник), изготвена от Националния институт по метеорология и хидрология. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана.

REUTERS: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ТРЪМП ОВЛАДЯВА ИЗБОРИТЕ В САЩ ЩАТ ПО ЩАТ

Администрацията на президента Доналд Тръмп провежда координирана кампания за разширяване на федералния контрол върху изборния процес в САЩ. Това показва мащабно разследване на агенция Reuters, което проследява действия на федерални институции в поне осем щата. Според данните става дума за поредица от искания за достъп до чувствителни избирателни данни, опити за проверка на изборна техника и повторно отваряне на случаи за предполагаеми изборни измами - въпреки че част от тях вече са били отхвърлени от съдилища и двупартийни проверки.