Нападателят на Тръмп е обвинен в опит за убийство

Стрелецът от гала вечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предадоха световните агенции. Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Стрелецът не влезе в балната зала, в която беше Тръмп, а откри огън пред нея. Заради стрелбата бяха евакуирани гостите на шикозното събитие. На него присъстваха 2600 души. Стелецът беше арестуван незабавно, а лидери от цял свят осъдиха случилото се.

White House Correspondents' Dinner Suspected Shooter Cole Tomas Allen Officially Charged With Trying to Assassinate Donald Trump https://t.co/NEYt2cwFxd pic.twitter.com/wc8Xcbr4fh — OK! Magazine USA (@OKMagazine) April 27, 2026

Припомняме, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган предложи подкрепата си за ‌американския държавен глава Доналд Тръмп по време на телефонен разговор след стрелбата на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, предаде "Ройтерс", позоваваки се на съобщение от турското президентство късно в неделя. "Ердоган каза, че вижда инцидента като отвратителен акт срещу демокрацията и свободата на печата", се казва в изявление на президентството в платформата X.

Реакции и шеги

След стрелбата мрежата закипя от коментари за реакциите на президентската двойка по време на инцидента. Популярност набра светкавичната реакция на първата дама. Мнозина забелязаха, че тя се скри първа, търсейки убежище под масата. Потребители в социалните мрежи се забавляват, че Мелания инстинскивно е тръгнала да се спасява, изоставяйки съпруга си, който едва по-късно беше ескортиран от агенти на Сикрет Сървис, съобщава БТА.

Шега на водещия Джими Кимъл преди инцидента, в която казва, че Мелания Тръмп има излъчването на "бъдеща вдовица", пък накара Доналд Тръмп да поиска незабавното му уволнение.

