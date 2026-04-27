Символичен край на хегемонията: Левски вдига титлата на "Герена" с шпалир от Лудогорец?

Футболната съдба има странно чувство за хумор. Възможно е 14-годишната хегемония на Лудогорец да приключи по символичен начин. "Орлите" могат да бъдат поставени в неудобната позиция да аплодират евентуалния нов шампион на България Левски. На 9 май разградчани гостуват на "сините" на стадион "Георги Аспарухов", което може да се окаже най-удобният момент за връчване на титлата на победителя в Първа лига, информират колегите от bTV Спорт.

За целта тимът на Хулио Веласкес трябва да победи ЦСКА 1948 в двубой от 32-рия кръг на родния елит, с което математически да си бетонира първата позиция. При това стечение на обстоятелствата Левски ще има само две възможности да получи трофея у дома - на 9 май срещу Лудогорец или на 16 май срещу вечния враг ЦСКА. Според информацията обаче от съображения за сигурност това няма как да стане след дерби с "армейците".

"Сините" постигнаха изключително ценен успех над ЦСКА във Вечното дерби с обрат. В същото време Лудогорец допусна поредна грешна стъпка, отстъпвайки на ЦСКА 1948. В момента Левски води с 11 точки на тима от Бистрица при 5 оставащи срещи. При победа авансът ще нарасне до 14 и няма да има кой да настигне столичния гранд.

Припомняме, че „сините“ вървят към първа титла от 17 години, която би била №27 в историята им и би сложила край на доминацията на Лудогорец през последните 14 сезона.

ОЩЕ: “Бостанджиев идва в Левски с голяма заявка, от Сираков и Боримиров зависи да не се хване в капана, в който падна и ЦСКА“